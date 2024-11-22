Вважали зниклим безвісти 9 місяців: ідентифікували тіло загиблого Героя з Волині Сергія Геби
Сьогодні, 20:35
Волинь знову отримала страшну звістку про втрату військовослужбовця. Ідентифіковано тіло полеглого захисника з Горохова Степана ГЕБИ.
Про це повідомили у Горохівській міській раді.
Стало відомо про ідентифікацію тіла військовослужбовця, горохівчанина Степана Геби (1984 р.н.), який вважався зниклим безвісти з травня 2024 року. Його останній бій відбувся біля населеного пункту Новоселівка Донецької області.
Інформацію про прощання та поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щи рі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у Горохівській міській раді.
Стало відомо про ідентифікацію тіла військовослужбовця, горохівчанина Степана Геби (1984 р.н.), який вважався зниклим безвісти з травня 2024 року. Його останній бій відбувся біля населеного пункту Новоселівка Донецької області.
Інформацію про прощання та поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щи рі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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