Вважали зниклим безвісти 9 місяців: ідентифікували тіло загиблого Героя з Волині Сергія Геби





Про це повідомили у Горохівській міській раді.



Стало відомо про ідентифікацію тіла військовослужбовця, горохівчанина Степана Геби (1984 р.н.), який вважався зниклим безвісти з травня 2024 року. Його останній бій відбувся біля населеного пункту Новоселівка Донецької області.



Інформацію про прощання та поховання буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щи рі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь знову отримала страшну звістку про втрату військовослужбовця. Ідентифіковано тіло полеглого захисника з Горохова Степана ГЕБИ.Про це повідомили у Горохівській міській раді.Стало відомо про ідентифікацію тіла військовослужбовця, горохівчанина Степана Геби (1984 р.н.), який вважався зниклим безвісти з травня 2024 року. Його останній бій відбувся біля населеного пункту Новоселівка Донецької області.Інформацію про прощання та поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щи рі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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