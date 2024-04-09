В Україні збудують 17 нових пунктів пропуску на кордонах, - Шмигаль





Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише



Йдеться про створення єдиного логістичного простору, щоб люди, товари та послуги швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону.



У межах цього плану мають модернізувати прикордонну інфраструктуру та пункти пропуску. Зокрема, до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових.



Шмигаль повідомив ще про такі плани:



«Транспортний безвіз» із ЄС, завдяки яким українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент поставив довгостроковим у взаєминах з ЄС. Минулого року автомобільним транспортом Україна експортувала товарів на 14,7 млрд доларів, що на 5% більше, ніж у 2023 році.



Запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Цього року мають запустити пілотний проєкт на українсько-польському кордоні. Наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.



Система «єЧерга». Вона вже працює на 28 пунктах пропуску. Загалом від початку роботи «єЧерги» зафіксовано майже 1,7 млн ​​перетинів кордону за допомогою цього сервісу.



Український морський коридор. За півтора року його роботи транспортували вже понад 100 млн тонн вантажів до 53 країн світу.



Підтримка українського експорту. Україна через експортно-кредитне агентство за три роки підтримала експортерів на суму 20 млрд гривень. Протягом цього року така підтримка вже становить 1,5 млрд гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Впродовж п'яти років Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових.Про це повідомив прем’єр-міністр України, пише Громадське Йдеться про створення єдиного логістичного простору, щоб люди, товари та послуги швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону.У межах цього плану мають модернізувати прикордонну інфраструктуру та пункти пропуску. Зокрема, до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових.«Транспортний безвіз» із ЄС, завдяки яким українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент поставив довгостроковим у взаєминах з ЄС. Минулого року автомобільним транспортом Україна експортувала товарів на 14,7 млрд доларів, що на 5% більше, ніж у 2023 році.Запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Цього року мають запустити пілотний проєкт на українсько-польському кордоні. Наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.Система «єЧерга». Вона вже працює на 28 пунктах пропуску. Загалом від початку роботи «єЧерги» зафіксовано майже 1,7 млн ​​перетинів кордону за допомогою цього сервісу.Український морський коридор. За півтора року його роботи транспортували вже понад 100 млн тонн вантажів до 53 країн світу.Підтримка українського експорту. Україна через експортно-кредитне агентство за три роки підтримала експортерів на суму 20 млрд гривень. Протягом цього року така підтримка вже становить 1,5 млрд гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію