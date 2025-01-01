На Волині під час пожежі житлового будинку травмувалась жінка

На Волині під час пожежі житлового будинку травмувалась жінка
У Ковельському районі на пожежі травмувалась людина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

10 лютого о 19:30 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у с. Піща Шацької громади горить житловий будинок. На місце події було направлено одне відділення 11 Державної пожежної-рятувальної частини селища Шацьк та місцеву пожежну команду з цього села.

На час прибуття служби 101 деревʼяний житловий будинок був охоплений вогнем, в будинку могла перебувати жінка. Через сильне задимлення рятувальники працювали в спеціальних апаратах для захисту органів дихання та зору, провели розвідку пожежі та розпочали гасіння пожежі.

В одній з кімнат оселі рятувальники виявили жінку, 1955 року народження, яку вони евакуювали з будинку та передали працівникам медичної допомоги.

Локалізувати пожежу вдалось о 20:10, а ліквідувати — о 20:22.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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