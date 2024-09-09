На Волині виявили палія сухої трави: на нього склали протокол

На Волині виявили палія сухої трави: на нього склали протокол
У Любешівській громаді виявили палія сухої рослинності - на нього склали протокол.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 10 лютого, о 15:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в урочищі «Культурне» поблизу села Витуле Любешівської громади горить суха трава.

На місце події скеровано рятувальників 12 ДПРЧ з селища Любешів.
Рятувальники за допомогою водяного ствола та підручних засобів о 17:35 ліквідували займання посуші на площі 1 га.

Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянина, 1978 р.н. На порушника склали протокол за статтею 77-1 КУпАП.
На Волині виявили палія сухої трави: на нього склали протокол

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: трава, пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині внаслідок ДТП постраждали двоє підлітків
Сьогодні, 10:14
На Волині виявили палія сухої трави: на нього склали протокол
Сьогодні, 10:09
Трамп анонсував переговори із Зеленським і підтвердив візит Келлога до Києва
Сьогодні, 09:42
Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру, - Галущенко
Сьогодні, 09:02
У Центральному парку Луцька зрізатимуть самосіви клена американського
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
У Луцькому районі через пожежу трави згоріли дві будівлі: жінка отримала опіки ніг У Луцькому районі через пожежу трави згоріли дві будівлі: жінка отримала опіки ніг
09 вересень, 2024, 09:50
На Волині за підпал сухої трави оштрафували двох людей На Волині за підпал сухої трави оштрафували двох людей
03 вересень, 2024, 14:03
У Луцькому районі згоріло майже пів гектара сухої трави У Луцькому районі згоріло майже пів гектара сухої трави
21 серпень, 2024, 12:41
У Луцькому районі на дачному масиві горіла трава: місцева жителька підпалила сміття і залишила багаття У Луцькому районі на дачному масиві горіла трава: місцева жителька підпалила сміття і залишила багаття
10 квітень, 2024, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині внаслідок ДТП постраждали двоє підлітків
Сьогодні, 10:14
 0
На Волині виявили палія сухої трави: на нього склали протокол
Сьогодні, 10:09
 0
Трамп анонсував переговори із Зеленським і підтвердив візит Келлога до Києва
Сьогодні, 09:42
 0
Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру, - Галущенко
Сьогодні, 09:02
 0
У Центральному парку Луцька зрізатимуть самосіви клена американського
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8