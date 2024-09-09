На Волині виявили палія сухої трави: на нього склали протокол





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вчора, 10 лютого, о 15:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в урочищі «Культурне» поблизу села Витуле Любешівської громади горить суха трава.



На місце події скеровано рятувальників 12 ДПРЧ з селища Любешів.

Рятувальники за допомогою водяного ствола та підручних засобів о 17:35 ліквідували займання посуші на площі 1 га.



Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянина, 1978 р.н. На порушника склали протокол за статтею 77-1 КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешівській громаді виявили палія сухої рослинності - на нього склали протокол.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора, 10 лютого, о 15:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в урочищі «Культурне» поблизу села Витуле Любешівської громади горить суха трава.На місце події скеровано рятувальників 12 ДПРЧ з селища Любешів.Рятувальники за допомогою водяного ствола та підручних засобів о 17:35 ліквідували займання посуші на площі 1 га.Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянина, 1978 р.н. На порушника склали протокол за статтею 77-1 КУпАП.

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