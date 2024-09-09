На Волині виявили палія сухої трави: на нього склали протокол
Сьогодні, 10:09
У Любешівській громаді виявили палія сухої рослинності - на нього склали протокол.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 10 лютого, о 15:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в урочищі «Культурне» поблизу села Витуле Любешівської громади горить суха трава.
На місце події скеровано рятувальників 12 ДПРЧ з селища Любешів.
Рятувальники за допомогою водяного ствола та підручних засобів о 17:35 ліквідували займання посуші на площі 1 га.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянина, 1978 р.н. На порушника склали протокол за статтею 77-1 КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 10 лютого, о 15:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в урочищі «Культурне» поблизу села Витуле Любешівської громади горить суха трава.
На місце події скеровано рятувальників 12 ДПРЧ з селища Любешів.
Рятувальники за допомогою водяного ствола та підручних засобів о 17:35 ліквідували займання посуші на площі 1 га.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянина, 1978 р.н. На порушника склали протокол за статтею 77-1 КУпАП.
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