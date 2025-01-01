Розчаруванню не було меж: чоловік проїхав 70 кілометрів, аби відвідати гей-клуб на Волині
Сьогодні, 06:13
Нещодавно в мережі розгорілася дискусія щодо існування гей-клубу у селищі Локачі, що на Волині.
Волинянин Саша Кальнюк захотів побачити на власні очі ті самі «Голубі Локачі». Відео зі своєї «подорожі» він опублікував у ТікТок, передає "Конкурент".
Коли хлопець приїхав на місце, виявилось, що там тільки ставок і очерет.
«Намахали! Їхав 70 км, щоб приїхати і розчаруватися. Це просто піпєц. Локачани, як ви могли?», - каже хлопець.
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Волинянин Саша Кальнюк захотів побачити на власні очі ті самі «Голубі Локачі». Відео зі своєї «подорожі» він опублікував у ТікТок, передає "Конкурент".
Коли хлопець приїхав на місце, виявилось, що там тільки ставок і очерет.
«Намахали! Їхав 70 км, щоб приїхати і розчаруватися. Це просто піпєц. Локачани, як ви могли?», - каже хлопець.
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Розчаруванню не було меж: чоловік проїхав 70 кілометрів, аби відвідати гей-клуб на Волині
Сьогодні, 06:13