«Були збої»: чому у Луцьку не усі почули сигнал повітряної тривоги під час ворожої атаки





Про те, що, зокрема, на Київському майдані у Луцьку, де чимало багатоповерхівок, не працює система оповіщення стало відомо з допису у Facebook-групі «Теревені про Луцьк». Одна мешканка міста запитала, чому там не працює оповіщувач тривоги, а інша додала, що й поблизу Палацу урочистих подій (РАЦСу) сигнал дуже тихий.



Юрію Кирилюку. Принагідно поцікавилася, що з новою системою оповіщення, на яку з бюджету громади восени 2024 року було виділено 14 мільйонів гривень. Посадовець пояснив, що нинішня проблема з поширенням сигналу тривоги безпосередньо пов’язана зі встановленням на території громади цієї системи оповіщення.



«У нас зараз йде переобладнання сирен, будівництво нової місцевої автоматизованої системи. І з технічних причин були збої. Ми це налагоджуємо. Зараз приїхали спеціалісти з Києва, які встановлюють цю систему. Ми їм доповіли про цю проблему. Бо ж є сирени наші, з міської ради, а є сирени з обласної адміністрації, усі їх треба обʼєднати, тому такі збої можливі. Є технічні проблеми, ми працюємо над їх усуненням», – зазначив Юрій Кирилюк.



Щодо особливостей встановлення нової системи, то посадовець розповів, що наразі ведуться активні роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку під час повітряної тривоги, яка лунала 9 лютого о 2:44 ночі, не в усіх мікрорайонах спрацювала система оповіщення. Саме тієї ночі ворог вкотре атакував Волинську область дронами, тож згодом у соцмережах лучани підняли проблему, що не чули сигналу йти в укриття. З’ясувалося, що це пов’язано зі встановленням нової системи оповіщення.Про те, що, зокрема, на Київському майдані у Луцьку, де чимало багатоповерхівок, не працює система оповіщення стало відомо з допису у Facebook-групі «Теревені про Луцьк». Одна мешканка міста запитала, чому там не працює оповіщувач тривоги, а інша додала, що й поблизу Палацу урочистих подій (РАЦСу) сигнал дуже тихий. «Сила правди» переадресувала це запитання начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради. Принагідно поцікавилася, що з новою системою оповіщення, на яку з бюджету громади восени 2024 року було виділено 14 мільйонів гривень. Посадовець пояснив, що нинішня проблема з поширенням сигналу тривоги безпосередньо пов’язана зі встановленням на території громади цієї системи оповіщення.«У нас зараз йде переобладнання сирен, будівництво нової місцевої автоматизованої системи. І з технічних причин були збої. Ми це налагоджуємо. Зараз приїхали спеціалісти з Києва, які встановлюють цю систему. Ми їм доповіли про цю проблему. Бо ж є сирени наші, з міської ради, а є сирени з обласної адміністрації, усі їх треба обʼєднати, тому такі збої можливі. Є технічні проблеми, ми працюємо над їх усуненням», – зазначив Юрій Кирилюк.Щодо особливостей встановлення нової системи, то посадовець розповів, що наразі ведуться активні роботи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію