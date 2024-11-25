Через вибухи на Рівненщині та Хмельниччині військовозобов'язаних на Волині закликають уникати скупчень біля ТЦК

Через вибухи на Рівненщині та Хмельниччині військовозобов'язаних на Волині закликають уникати скупчень біля ТЦК
У зв’язку з останніми подіями військовозобов'язаних закликають не скупчуватися біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області.

Звернення військові опублікували сьогодні, 10 лютого.

"Для уникнення черг та незручностей скористайтеся електронною чергою, записавшись заздалегідь відповідно до вашої категорії звернення.

Це дозволяє уникнути великого скупчення людей перед будівлями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та є значно зручнішим, ніж жива черга!" - йдеться у дописі.

Зазначається, що особи з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей, студенти можуть подати заяву на відстрочку дистанційно через додаток "Резерв+".

"У такому разі звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки особисто не потрібно! Подача документів на відстрочку тільки почалася, тому прохання зберігати спокій та діяти відповідно до встановленого порядку", - зазначили військові.

Нагадаємо, що у рівненському ТЦК росіяни навмисне підірвали завербованого чоловіка разом із вибухівкою.

У будівлі ТЦК та СП Кам’янця-Подільського, що у Хмельницькій області, також пролунав вибух.

Головне фото - Суспільне.Луцьк.

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Теги: Волинь, ТЦК
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