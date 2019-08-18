Результатів немає: правоохоронці про пошуки 17-річної Аліни Божко, яка зникла на Волині понад пів року тому

Результатів немає: правоохоронці про пошуки 17-річної Аліни Божко, яка зникла на Волині понад пів року тому
На Волині досі шукають 17-річну Аліну Божко, яка зникла у лютому 2024 року за загадкових обставин.

Журналісти видання ВСН звернулися до Камінь-Каширського районного відділу поліції, аби дізнатися, на якому етапі наразі пошуки Аліни, адже минуло понад пів року з моменту зникнення дівчини. Черговий відділу відповів, що заходи проводяться, але які саме, не уточнив.

«Я тільки знаю, що на даний час її не знайшли. Вам потрібно говорити з начальником відділу з цього приводу».

Проте начальник відділу, підполковник поліції В'ячеслав Мартинюк, на зв’язок з журналістами не вийшов.

Нагадаємо, Аліна зникла під час відпочинку з друзями поблизу села Угриничі, серед яких був її брат. У суботу, 17 лютого до рятувальників за допомогою у пошуках звернулися її друзі, які і з нею відпочивали поблизу лісопосадки. Дівчина відійшла у ліс до туалету і вже не повернулася. Свій телефон залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. Пізніше у лісі в сусідньому селі знайшли пальто та пояс від пальта дівчини. Шукають дівчину щоденно. За словами правоохоронців, дівчину шукатимуть доти, поки не знайдуть.

Нещодавно у студію програми «Говорить вся країна» прийшли рідні і друзі Аліни Божко - розглядали версії зникнення 17-річної волинянки і перевіряли свідків на поліграфі.

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Теги: Аліна Божко, зникнення, пошуки
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Так працює поліція?!
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