Результатів немає: правоохоронці про пошуки 17-річної Аліни Божко, яка зникла на Волині понад пів року тому

Аліну Божко, яка зникла у лютому 2024 року за загадкових обставин.



Журналісти видання



«Я тільки знаю, що на даний час її не знайшли. Вам потрібно говорити з начальником відділу з цього приводу».



Проте начальник відділу, підполковник поліції В'ячеслав Мартинюк, на зв’язок з журналістами не вийшов.



Нагадаємо, Аліна зникла під час відпочинку з друзями поблизу села Угриничі, серед яких був її брат. У суботу, 17 лютого до рятувальників за допомогою у пошуках звернулися її друзі, які і з нею відпочивали поблизу лісопосадки. Дівчина відійшла у ліс до туалету і вже не повернулася. Свій телефон залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. Пізніше у лісі в сусідньому селі знайшли пальто та пояс від пальта дівчини. Шукають дівчину щоденно. За словами правоохоронців, дівчину шукатимуть доти, поки не знайдуть.



Нещодавно у студію програми «Говорить вся країна» прийшли рідні і друзі Аліни Божко - розглядали версії зникнення 17-річної волинянки і перевіряли свідків на поліграфі.

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