Норвегія припинить надавати притулок біженцям з Волині





Про це повідомляє RTE, передає



Як пояснила міністерка юстиції Емілі Енгер Мель, Норвегія не може прийняти біженців більше, ніж країни Північної Європи.



Таким чином, клопотання щодо біженства від мешканців Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей розглядатимуться в індивідуальному порядку.



Рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що велика кількість біженців у деяких містах створює навантаження на житло, медичне обслуговування та школи.



Від початку повномасштабного вторгнення РФ Норвегія надавала автоматичний захист усім українським біженцям. Країна з населенням 5,6 млн осіб прийняла близько 85 тисяч українців, що, за даними Осло, більше, ніж у її північних сусідів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Норвегії не надаватиме автоматично притулок усім українцям. Біженці з заходу розглядатимуться в індивідуальному порядку.Про це повідомляє RTE, передає ТСН Як пояснила міністерка юстиції Емілі Енгер Мель, Норвегія не може прийняти біженців більше, ніж країни Північної Європи.Таким чином, клопотання щодо біженства від мешканців Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей розглядатимуться в індивідуальному порядку.Рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що велика кількість біженців у деяких містах створює навантаження на житло, медичне обслуговування та школи.Від початку повномасштабного вторгнення РФ Норвегія надавала автоматичний захист усім українським біженцям. Країна з населенням 5,6 млн осіб прийняла близько 85 тисяч українців, що, за даними Осло, більше, ніж у її північних сусідів.

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