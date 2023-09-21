Вночі в Рівненській області сталися вибухи: що відомо про атаку дронів
Сьогодні, 09:45
Вночі проти 28 вересня у Рівненській області було чутно вибухи. Під час повітряної тривоги було збито повітряні цілі ворога.
Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"Сили ППО цієї ночі збили над Рівненщиною повітряну ціль ворога. Люди не постраждали", - повідомив чиновник.
З його слів, внаслідок роботи ППО сталися падіння уламків збитих БпЛА. Під час падіння вони пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства. Наразі без електрики залишилось 70 споживачів.
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Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"Сили ППО цієї ночі збили над Рівненщиною повітряну ціль ворога. Люди не постраждали", - повідомив чиновник.
З його слів, внаслідок роботи ППО сталися падіння уламків збитих БпЛА. Під час падіння вони пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства. Наразі без електрики залишилось 70 споживачів.
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