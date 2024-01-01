На фронті за добу відбулося 180 бойових зіткнень, - Генштаб

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. За добу на війні в Україні російське військо втратило близько 1470 військових. Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 650 тисяч військових.Про це інформує Генштаб ЗСУ у своєму зведенні 28 вересня.За уточненою інформацією, 27 вересня армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 74 авіаудари, зокрема, скинула 118 КАБ. Крім цього, здійснила 5081 обстріл.Військо РФ завдало авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Прогрес, Яструбщина, Комарівка, Студенок, Мелячиха, Біловоди, Ходине, Бунякине, Башкирівка, Харків, Синьківка, Кучерівка, Куп’янськ Вузловий, Ківшарівка, Твердохлібове, Нове, Серебрянка, Новомаркове, Дружба, Костянтинівка, Бересток, Гірник, Трудове, Богоявленка, Новодарівка, Зелене Поле, Лобкове, Новотимофіївка, Федорівка, Темирівка, Ясна Поляна, Херсон.27 вересня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ війська РФ, знищили два командних пункти, а також уразили дві артилерійські системи.“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 42 бойових броньованих машини, 55 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 62 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 99 одиниць спецтехніки окупантів”, — повідомили у Генштабі.Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 650 640 військових.