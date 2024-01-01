Де чекати на дощі та коли буде похолодання: прогноз погоди на вихідні

Де чекати на дощі та коли буде похолодання: прогноз погоди на вихідні
Вихідними, 28-29 вересня, у більшості областей України, крім заходу, залишатиметься тепла та суха погода з температурою повітря +22+28 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко, передає ТСН.

За її словами, ці вихідні в Україні продемонструють перші ознаки вже серйозної осінньої погоди. Щоправда, не скрізь.

28 вересня у західних областях України атмосферний фронт зумовить дощі та зниження температури повітря до +18+22 градусів. А 29 вересня дощі наберуть міці та ймовірні навіть сильні опади.

"Температура повітря змусить дістати теплу одежу включно з пуховиками та пальтами, вже не кажу про шапки – передбачається у західних областях +12+15 градусів. А в ніч на понеділок у західній частині взагалі буде +4+9 градусів", – попередила Діденко.

Проте на решті території України 28-29 вересня залишатиметься тепла та суха погода з температурою повітря +22+28 градусів.

У Києві в суботу та в неділю дощів не прогнозується. У суботу буде практично літня погода, до +27 градусів.

У неділю температура повітря опуститься до +24 градусів. Відчутніше зниження температури повітря в столиці ймовірне у середу, 2 жовтня.

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Теги: погода, прогноз
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