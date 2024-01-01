Курс валют на 30 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:15
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 4 копійки і становить 41,16 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,16 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,95 (+/- 0коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,75 (+/-0 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,16 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,95 (+/- 0коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,75 (+/-0 коп.)
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