Волинська громада за майже пів мільйона гривень замовила проєкт парку відпочинку

Волинська громада за майже пів мільйона гривень замовила проєкт парку відпочинку
У місті Ковель запланували реконструкцію парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, попередньо оголосивши тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. На це з бюджету міської ради передбачили понад 492 тис. грн.

Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає ВСН.

Послуги з інженерного проєктування замовив виконавчий комітет Ковельської міської ради.

Переможцем аукціону, що відбувся 27 вересня, стало ТОВ «Домум Груп», яке за 492 126 грн підготує проєктно-кошторисну документацію до 31 грудня.

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Теги: парк, Ковель
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