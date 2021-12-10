Волинська громада за майже пів мільйона гривень замовила проєкт парку відпочинку
Сьогодні, 01:30
У місті Ковель запланували реконструкцію парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, попередньо оголосивши тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. На це з бюджету міської ради передбачили понад 492 тис. грн.
Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає ВСН.
Послуги з інженерного проєктування замовив виконавчий комітет Ковельської міської ради.
Переможцем аукціону, що відбувся 27 вересня, стало ТОВ «Домум Груп», яке за 492 126 грн підготує проєктно-кошторисну документацію до 31 грудня.
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Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає ВСН.
Послуги з інженерного проєктування замовив виконавчий комітет Ковельської міської ради.
Переможцем аукціону, що відбувся 27 вересня, стало ТОВ «Домум Груп», яке за 492 126 грн підготує проєктно-кошторисну документацію до 31 грудня.
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