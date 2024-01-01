У Луцьку на ринках дорожчає капуста: ціна ростиме і надалі
27 вересень, 23:18
В Україні зросли ціни на капусту. Пояснюють це тим, що український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація продукції середніх сортів вже завершилася, а до продажу пізніх сортів приступили лише поодинокі господарства.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Журналісти завітали на один з ринків Луцька, аби перевірити, що відбувається з цінами у нашому регіоні
«Зросла ціна, бо нема капусти. Не було дощів, не вродила капуста. Того року була 12 грн, 10 грн, кришена – була 15, цього року така 30, а кришена – 35 цього року нема», – розповів один із продавців на ринку.
Хоча, зі слів продавчинь, капуста цьогоріч була по 25 гривень за кіло, а зараз вже по 30.
Тож і дійсно ціна росте і поки знижуватися вона не буде, а можливо і трохи ще зросте.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Журналісти завітали на один з ринків Луцька, аби перевірити, що відбувається з цінами у нашому регіоні
«Зросла ціна, бо нема капусти. Не було дощів, не вродила капуста. Того року була 12 грн, 10 грн, кришена – була 15, цього року така 30, а кришена – 35 цього року нема», – розповів один із продавців на ринку.
Хоча, зі слів продавчинь, капуста цьогоріч була по 25 гривень за кіло, а зараз вже по 30.
Тож і дійсно ціна росте і поки знижуватися вона не буде, а можливо і трохи ще зросте.
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