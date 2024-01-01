У Луцьку на ринках дорожчає капуста: ціна ростиме і надалі





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Журналісти завітали на один з ринків Луцька, аби перевірити, що відбувається з цінами у нашому регіоні



«Зросла ціна, бо нема капусти. Не було дощів, не вродила капуста. Того року була 12 грн, 10 грн, кришена – була 15, цього року така 30, а кришена – 35 цього року нема», – розповів один із продавців на ринку.



Хоча, зі слів продавчинь, капуста цьогоріч була по 25 гривень за кіло, а зараз вже по 30.



Тож і дійсно ціна росте і поки знижуватися вона не буде, а можливо і трохи ще зросте.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні зросли ціни на капусту. Пояснюють це тим, що український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація продукції середніх сортів вже завершилася, а до продажу пізніх сортів приступили лише поодинокі господарства.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Журналісти завітали на один з ринків Луцька, аби перевірити, що відбувається з цінами у нашому регіоні«Зросла ціна, бо нема капусти. Не було дощів, не вродила капуста. Того року була 12 грн, 10 грн, кришена – була 15, цього року така 30, а кришена – 35 цього року нема», – розповів один із продавців на ринку.Хоча, зі слів продавчинь, капуста цьогоріч була по 25 гривень за кіло, а зараз вже по 30.Тож і дійсно ціна росте і поки знижуватися вона не буде, а можливо і трохи ще зросте.

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