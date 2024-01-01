У Луцьку на ринках дорожчає капуста: ціна ростиме і надалі

У Луцьку на ринках дорожчає капуста: ціна ростиме і надалі
В Україні зросли ціни на капусту. Пояснюють це тим, що український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація продукції середніх сортів вже завершилася, а до продажу пізніх сортів приступили лише поодинокі господарства.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Журналісти завітали на один з ринків Луцька, аби перевірити, що відбувається з цінами у нашому регіоні

«Зросла ціна, бо нема капусти. Не було дощів, не вродила капуста. Того року була 12 грн, 10 грн, кришена – була 15, цього року така 30, а кришена – 35 цього року нема», – розповів один із продавців на ринку.

Хоча, зі слів продавчинь, капуста цьогоріч була по 25 гривень за кіло, а зараз вже по 30.

Тож і дійсно ціна росте і поки знижуватися вона не буде, а можливо і трохи ще зросте.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: овочі, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку на ринках дорожчає капуста: ціна ростиме і надалі
27 вересень, 23:18
Відключення світла на Волині 28 вересня: повідомили, чи будуть обмеження
27 вересень, 22:46
Квадробери вже з’явилися у Луцьку: що робити, якщо ваша дитина забажала стати собакою
27 вересень, 22:11
Волонтери передали 3 штурмовій бригаді велику партію дронів-літаків: «Вже відправились на Харківський напрямок»
27 вересень, 21:25
Схожі новини
Скільки коштує картопля, морква та цибуля на Волині Скільки коштує картопля, морква та цибуля на Волині
17 вересень, 20:38
Скільки коштує картопля, морква, червоний буряк і цибуля у місті на Волині Скільки коштує картопля, морква, червоний буряк і цибуля у місті на Волині
29 серпень, 08:20
Скільки коштують картопля, морква та цибуля на ринку у Луцьку Скільки коштують картопля, морква та цибуля на ринку у Луцьку
22 серпень, 20:35
Які ціни на картоплю та цибулю на луцькому ринку Які ціни на картоплю та цибулю на луцькому ринку
16 серпень, 22:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку на ринках дорожчає капуста: ціна ростиме і надалі
27 вересень, 23:18
 0
Відключення світла на Волині 28 вересня: повідомили, чи будуть обмеження
27 вересень, 22:46
 0
Квадробери вже з’явилися у Луцьку: що робити, якщо ваша дитина забажала стати собакою
27 вересень, 22:11
 0
Волонтери передали 3 штурмовій бригаді велику партію дронів-літаків: «Вже відправились на Харківський напрямок»
27 вересень, 21:25
 0
Медіа
відео
1/8