Відключення світла на Волині 28 вересня: повідомили, чи будуть обмеження

Відключення світла на Волині 28 вересня: повідомили, чи будуть обмеження
У суботу, 28 вересня, відключення світла в Україні не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку на ринках дорожчає капуста: ціна ростиме і надалі
27 вересень, 23:18
Відключення світла на Волині 28 вересня: повідомили, чи будуть обмеження
27 вересень, 22:46
Квадробери вже з’явилися у Луцьку: що робити, якщо ваша дитина забажала стати собакою
27 вересень, 22:11
Волонтери передали 3 штурмовій бригаді велику партію дронів-літаків: «Вже відправились на Харківський напрямок»
27 вересень, 21:25
Схожі новини
Чи відключатимуть світло на Волині 26 вересня: подробиці Чи відключатимуть світло на Волині 26 вересня: подробиці
25 вересень, 21:15
Відключення світла 24 вересня: на що чекати волинянам Відключення світла 24 вересня: на що чекати волинянам
23 вересень, 21:45
Світло буде по 4-5 годин на добу: українців попередили про можливі відключення Світло буде по 4-5 годин на добу: українців попередили про можливі відключення
23 вересень, 01:30
Чи вимикатимуть українцям світло у понеділок, 23 вересня: подробиці Чи вимикатимуть українцям світло у понеділок, 23 вересня: подробиці
22 вересень, 21:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку на ринках дорожчає капуста: ціна ростиме і надалі
27 вересень, 23:18
 0
Відключення світла на Волині 28 вересня: повідомили, чи будуть обмеження
27 вересень, 22:46
 0
Квадробери вже з’явилися у Луцьку: що робити, якщо ваша дитина забажала стати собакою
27 вересень, 22:11
 0
Волонтери передали 3 штурмовій бригаді велику партію дронів-літаків: «Вже відправились на Харківський напрямок»
27 вересень, 21:25
 0
Медіа
відео
1/8