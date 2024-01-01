Волонтери передали 3 штурмовій бригаді велику партію дронів-літаків: «Вже відправились на Харківський напрямок»

Волонтери передали 3 штурмовій бригаді велику партію дронів-літаків: «Вже відправились на Харківський напрямок»
Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію дронів-літаків 3 окремій штурмовій бригаді. Загалом волонтери відправили на передову вже понад 200 таких дронів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Ще одна партія великих дронів, на які ви донатили, поїхала на Харківський напрямок до бійців 3 штурмової. Ці хлопці завжди там, де складно. Вони захищали Київ, вели бої у Бахмуті та Авдіївці. Вони добре вміють нищити орків. А наші дрони-літаки допоможуть їм робити це ще більш ефективно», - йдеться у повідомленні.

Волонтери подякували всім, хто донатив на дрони.

«Завдяки вашим донатам вже понад 200 літаків-камікадзе відправились на передову», - повідомив під час передачі літаків-камікадзе керівник «Української команди» Артур Палатний.



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію великих дронів-камікадзе 93 окремій механізованій бригаді «Холодний Яр».

Також «Українська команда» передала партію FPV-дронів бійцям спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО.

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