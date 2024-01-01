На війні загинули Герої з Волині Борис Кулеш та Віталій Сардачук

На війні з російськими окупантами загинули захисники з Луцької громади 51-річнийта 27-річнийПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Кулеш Борис Григорович, 10.05.1973 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.Солдат Кулеш Борис Григорович загинув 16.09.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.Лучанин Сардачук Віталій Віталійович, 27.01.1997 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара відділення морської піхоти взводу морської піхоти роти морської піхоти батальйону морської піхоти.Матрос Сардачук Віталій Віталійович загинув 18.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.