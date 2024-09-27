В ООН заявили про брак коштів на допомогу внутрішнім переселенцям в Україні цієї зими





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“Реальність така, що ситуація з фінансуванням таких організацій, як наша, надто низька в цю пору року – ми фінансуємося на 47 відсотків”, – заявила агентству AFP представник Управління Верховного комісара ООН в Україні Кароліна Ліндгольм Біллінг.



Зараз в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, але просування російської армії у східній Донецькій області та посилення авіаударів змушують все більше людей залишати свої домівки.



“Майже 99 тисяч людей були евакуйовані або втекли з прифронтових сіл Донецької області з 1 серпня”, – сказала Ліндхольм Біллінг.



УВКБ ООН допомагає місцевим українським організаціям розміщувати переміщених осіб і надає допомогу найбільш уразливим верствам населення, щоб допомогти їм пережити зиму.



Близько 650 000 людей отримують допомогу, таку як теплий одяг або комплекти, щоб краще утеплити свої домівки.



“Якщо ми зможемо отримати кошти, я переконана, що ми зможемо їм допомогти”, – сказав Ліндхольм Біллінг.



Європейські чиновники в сусідніх з Україною країнах побоюються, що, якщо не буде негайної допомоги в налагодженні електропостачання, цієї зими до ЄС може піти нова хвиля біженців.



Починаючи з літа УВКБ ООН спостерігало збільшення кількості людей, які називали відключення електрики основною причиною виїзду з країни.



За словами Ліндгольм Біллінг, різке збільшення числа російських ударів і сувора зима можуть стати причиною великого стрибка в кількості біженців.



“Отож головний меседж полягає в тому, що Україні дуже важливо отримати підтримку для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, для створення децентралізованих потужностей з виробництва енергії”, – додала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організація Об’єднаних Націй заявила про нестачу коштів, необхідних для того, щоб допомогти Україні пережити зиму, оскільки російські бомбардування знищили половину потужності електромережі.Про це пише LB.ua з посиланням на американський фінансовий тижневик Barron’s.“Реальність така, що ситуація з фінансуванням таких організацій, як наша, надто низька в цю пору року – ми фінансуємося на 47 відсотків”, – заявила агентству AFP представник Управління Верховного комісара ООН в УкраїніЗараз в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, але просування російської армії у східній Донецькій області та посилення авіаударів змушують все більше людей залишати свої домівки.“Майже 99 тисяч людей були евакуйовані або втекли з прифронтових сіл Донецької області з 1 серпня”, – сказала Ліндхольм Біллінг.УВКБ ООН допомагає місцевим українським організаціям розміщувати переміщених осіб і надає допомогу найбільш уразливим верствам населення, щоб допомогти їм пережити зиму.Близько 650 000 людей отримують допомогу, таку як теплий одяг або комплекти, щоб краще утеплити свої домівки.“Якщо ми зможемо отримати кошти, я переконана, що ми зможемо їм допомогти”, – сказав Ліндхольм Біллінг.Європейські чиновники в сусідніх з Україною країнах побоюються, що, якщо не буде негайної допомоги в налагодженні електропостачання, цієї зими до ЄС може піти нова хвиля біженців.Починаючи з літа УВКБ ООН спостерігало збільшення кількості людей, які називали відключення електрики основною причиною виїзду з країни.За словами Ліндгольм Біллінг, різке збільшення числа російських ударів і сувора зима можуть стати причиною великого стрибка в кількості біженців.“Отож головний меседж полягає в тому, що Україні дуже важливо отримати підтримку для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, для створення децентралізованих потужностей з виробництва енергії”, – додала вона.

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