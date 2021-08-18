Спортсмени з Волині вибороли 6 медалей на міжнародних змаганнях з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 18:10
Спортсмени з Волині вибороли шість нагород на міжнародних змаганнях з веслування на байдарках і каное OLYMPIC HOPES REGATTA 2024, які відбулися в Угорщині.
Про здобутки веслувальників 27 вересня повідомили у Ковельській міській раді, пише Суспільне.
Загалом у змаганнях взяли участь понад 700 веслувальників з 40 країн світу. До збірної України потрапили п'ятеро спортсменів з Ковельщини: Мельничук Тимофій, Кисіль Іван, Кушнерук Анна, Миселюк Софія і Турчин Олександра.
Найвищі здобутки на міжнародній регаті мають Мельничук Тимофій та Кисіль Іван, вибороли 4 золотих та 1 срібну нагороду. Кушнерук Анна та Турчин Олександра здобули бронзову медаль. Як зазначили у Ковельській міськраді, Миселюк Софії не вистачило до п’єдесталу 0,45 с. Спортсменка двічі опинилася на 4 сходинці.
Загалом збірна України на міжнародних змаганнях з веслування на байдарках і каное посіла 7 місце в медальному заліку і виборола 4 золоті, 3 срібні та 4 бронзові нагороди.
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Про здобутки веслувальників 27 вересня повідомили у Ковельській міській раді, пише Суспільне.
Загалом у змаганнях взяли участь понад 700 веслувальників з 40 країн світу. До збірної України потрапили п'ятеро спортсменів з Ковельщини: Мельничук Тимофій, Кисіль Іван, Кушнерук Анна, Миселюк Софія і Турчин Олександра.
Найвищі здобутки на міжнародній регаті мають Мельничук Тимофій та Кисіль Іван, вибороли 4 золотих та 1 срібну нагороду. Кушнерук Анна та Турчин Олександра здобули бронзову медаль. Як зазначили у Ковельській міськраді, Миселюк Софії не вистачило до п’єдесталу 0,45 с. Спортсменка двічі опинилася на 4 сходинці.
Загалом збірна України на міжнародних змаганнях з веслування на байдарках і каное посіла 7 місце в медальному заліку і виборола 4 золоті, 3 срібні та 4 бронзові нагороди.
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