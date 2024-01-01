Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 28 вересня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-18°, вдень 20-22°.

Волинська область

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 18-23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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