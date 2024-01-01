Зросли майже вдвічі: які ціни на картоплю на волинському ринку цього сезону

Зросли майже вдвічі: які ціни на картоплю на волинському ринку цього сезону
У Волинській області подорожчала картопля.

Пише Район.Ратне.

Цьогоріч ціна на картоплю в рази більша, ніж минулоріч. Це зумовлено несприятливими погодніми умовами (довгі посухи та рясні дощі), а також якістю самої картоплі. Як зауважують господарі, на Ратнівщині більшість врожаю гниє, як на полі, так і згодом у сітках.

Варто нагадати, у 2023 році ціна за кілограм картоплі на продаж була від п'яти до семи гривень за кілограм. Нині ситуація зовсім інша.

До прикладу, у селищі Ратне на ринку приймають картоплю по 14 гривень за кілограм. Однак це картопля має бути велика, чиста та, як кажуть місцеві, не «диркувата».

Навпроти центральної площі Ратного, біля приміщення «Приват Банку», картоплю приймають по 12-13 гривень за кілограм, незалежно від її розміру.

У селах Ратнівщини ціна маже така сама. До приладу, у селі Піски-Річицькі, ціна становить по 14 гривень за кілограм.

У магазинах Ратного продають картоплю вищого ґатунку по 23 гривні за кілограм. Також можна знайти ціну від 20 до 22 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: картопля, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зросли майже вдвічі: які ціни на картоплю на волинському ринку цього сезону
Сьогодні, 21:04
На війні загинули Герої з Волині Борис Кулеш та Віталій Сардачук
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 вересня
Сьогодні, 20:00
В ООН заявили про брак коштів на допомогу внутрішнім переселенцям в Україні цієї зими
Сьогодні, 19:16
Спортсмени з Волині вибороли 6 медалей на міжнародних змаганнях з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
Скільки коштує картопля на Волині Скільки коштує картопля на Волині
25 вересень, 20:38
Скільки коштує картопля на Волині: огляд цін на ринку Скільки коштує картопля на Волині: огляд цін на ринку
23 вересень, 22:48
Сортова, дрібна й з доставкою: якими є закупівельні ціни на картоплю на Волині Сортова, дрібна й з доставкою: якими є закупівельні ціни на картоплю на Волині
21 вересень, 13:16
Скільки коштує картопля на Волині: огляд цін на ринку Скільки коштує картопля на Волині: огляд цін на ринку
09 вересень, 22:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зросли майже вдвічі: які ціни на картоплю на волинському ринку цього сезону
Сьогодні, 21:04
 0
На війні загинули Герої з Волині Борис Кулеш та Віталій Сардачук
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
В ООН заявили про брак коштів на допомогу внутрішнім переселенцям в Україні цієї зими
Сьогодні, 19:16
 0
Спортсмени з Волині вибороли 6 медалей на міжнародних змаганнях з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8