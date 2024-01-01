Зросли майже вдвічі: які ціни на картоплю на волинському ринку цього сезону





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Цьогоріч ціна на картоплю в рази більша, ніж минулоріч. Це зумовлено несприятливими погодніми умовами (довгі посухи та рясні дощі), а також якістю самої картоплі. Як зауважують господарі, на Ратнівщині більшість врожаю гниє, як на полі, так і згодом у сітках.



Варто нагадати, у 2023 році ціна за кілограм картоплі на продаж була від п'яти до семи гривень за кілограм. Нині ситуація зовсім інша.



До прикладу, у селищі Ратне на ринку приймають картоплю по 14 гривень за кілограм. Однак це картопля має бути велика, чиста та, як кажуть місцеві, не «диркувата».



Навпроти центральної площі Ратного, біля приміщення «Приват Банку», картоплю приймають по 12-13 гривень за кілограм, незалежно від її розміру.



У селах Ратнівщини ціна маже така сама. До приладу, у селі Піски-Річицькі, ціна становить по 14 гривень за кілограм.



У магазинах Ратного продають картоплю вищого ґатунку по 23 гривні за кілограм. Також можна знайти ціну від 20 до 22 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області подорожчала картопля.Пише Район.Ратне Цьогоріч ціна на картоплю в рази більша, ніж минулоріч. Це зумовлено несприятливими погодніми умовами (довгі посухи та рясні дощі), а також якістю самої картоплі. Як зауважують господарі, на Ратнівщині більшість врожаю гниє, як на полі, так і згодом у сітках.Варто нагадати, у 2023 році ціна за кілограм картоплі на продаж була від п'яти до семи гривень за кілограм. Нині ситуація зовсім інша.До прикладу, у селищі Ратне на ринку приймають картоплю по 14 гривень за кілограм. Однак це картопля має бути велика, чиста та, як кажуть місцеві, не «диркувата».Навпроти центральної площі Ратного, біля приміщення «Приват Банку», картоплю приймають по 12-13 гривень за кілограм, незалежно від її розміру.У селах Ратнівщини ціна маже така сама. До приладу, у селі Піски-Річицькі, ціна становить по 14 гривень за кілограм.У магазинах Ратного продають картоплю вищого ґатунку по 23 гривні за кілограм. Також можна знайти ціну від 20 до 22 гривень.

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