Підсумки туристичного сезону на Шацьких озерах: в громаді підраховують доходи

Підсумки туристичного сезону на Шацьких озерах: в громаді підраховують доходи
У Шацькій громаді підраховують доходи від туристичного сезону 2024 року і очікують збільшення надходжень від туристичного і екологічного зборів.

Про це у коментарі Суспільному розповів секретар Шацької селищної громади Богдан Тимошук.

З його слів, за даними Шацького національного природного парку, працівники якого займаються екологічним збором та фіксують кількість приїжджих туристів, людей на Шацьких озерах у порівнянні з 2023 роком стало більше. Зокрема, торік було 80-100 тисяч туристів, а нині — 130-140 тисяч.

Щодо туристичного збору, каже Богдан Тимошук, то надходження зможуть повною мірою порахувати вкінці третього кварталу цього року.

"Торік до нашого бюджету надійшло орієнтовно 300-350 тисяч туристичного збору. Це від фізичних осіб та юридичних. Цьогоріч станом на кінець вересня надійшло 50 тисяч авансових платежів туристичного збору від підприємців. Решту сплачуватимуть до кінця податкового року", — каже Богдан Тимошук.

Секретар Шацької селищної ради прогнозує, що туристичний збір цього року очікують на рівні з минулим роком, а можливо і більший.

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Теги: Шацькі озера, туристичний сезон
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