Підсумки туристичного сезону на Шацьких озерах: в громаді підраховують доходи
Сьогодні, 17:18
У Шацькій громаді підраховують доходи від туристичного сезону 2024 року і очікують збільшення надходжень від туристичного і екологічного зборів.
Про це у коментарі Суспільному розповів секретар Шацької селищної громади Богдан Тимошук.
З його слів, за даними Шацького національного природного парку, працівники якого займаються екологічним збором та фіксують кількість приїжджих туристів, людей на Шацьких озерах у порівнянні з 2023 роком стало більше. Зокрема, торік було 80-100 тисяч туристів, а нині — 130-140 тисяч.
Щодо туристичного збору, каже Богдан Тимошук, то надходження зможуть повною мірою порахувати вкінці третього кварталу цього року.
"Торік до нашого бюджету надійшло орієнтовно 300-350 тисяч туристичного збору. Це від фізичних осіб та юридичних. Цьогоріч станом на кінець вересня надійшло 50 тисяч авансових платежів туристичного збору від підприємців. Решту сплачуватимуть до кінця податкового року", — каже Богдан Тимошук.
Секретар Шацької селищної ради прогнозує, що туристичний збір цього року очікують на рівні з минулим роком, а можливо і більший.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі Суспільному розповів секретар Шацької селищної громади Богдан Тимошук.
З його слів, за даними Шацького національного природного парку, працівники якого займаються екологічним збором та фіксують кількість приїжджих туристів, людей на Шацьких озерах у порівнянні з 2023 роком стало більше. Зокрема, торік було 80-100 тисяч туристів, а нині — 130-140 тисяч.
Щодо туристичного збору, каже Богдан Тимошук, то надходження зможуть повною мірою порахувати вкінці третього кварталу цього року.
"Торік до нашого бюджету надійшло орієнтовно 300-350 тисяч туристичного збору. Це від фізичних осіб та юридичних. Цьогоріч станом на кінець вересня надійшло 50 тисяч авансових платежів туристичного збору від підприємців. Решту сплачуватимуть до кінця податкового року", — каже Богдан Тимошук.
Секретар Шацької селищної ради прогнозує, що туристичний збір цього року очікують на рівні з минулим роком, а можливо і більший.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Спортсмени з Волині вибороли 6 медалей на міжнародних змаганнях з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 18:10
Підсумки туристичного сезону на Шацьких озерах: в громаді підраховують доходи
Сьогодні, 17:18
Лукашенко погрожує країнам НАТО ядерною зброєю
Сьогодні, 16:45
На Волині продавчиня привласнила майже 100 тисяч гривень
Сьогодні, 15:35