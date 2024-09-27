Через брак коштів у партнерів військова допомога Україні під загрозою, – Bloomberg

Через брак коштів у партнерів військова допомога Україні під загрозою, – Bloomberg
Військові поставки для України на наступний рік опинилися під загрозою через фінансові труднощі деяких союзників, а інші країни не бажають збільшувати фінансування для допомоги.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повыдлмляэ Економічна правда.

Україна намагається переконати західних союзників виконати свої обіцянки, оскільки наближається третя зима з моменту вторгнення Росії у 2022 році.

Водночас, військова машина Москви випереджає здатність Києва отримувати необхідні боєприпаси, ракети та інше обладнання для захисту від атак. За словами одного з джерел, це свідчить про те, що економіка Росії працює на військові потреби, тоді як союзники України цього не роблять.

Більша частина військової підтримки для України у 2025 році пов'язана з угодою країн "Групи семи" про надання $50 мільярдів у вигляді кредитів за рахунок прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії.

Однак країни ще обговорюють деталі цієї угоди, а США шукають гарантії, що Угорщина не заблокує заходи Європейського Союзу. Якщо домовленості не буде досягнуто, остаточна сума може бути меншою.

Навіть якщо угоду підпишуть, $50 мільярдів не вистачить для задоволення потреб України впродовж ще одного року війни. Союзники змушені будуть шукати додаткові фінансові ресурси.

Ситуацію ускладнює нестача фінансування. Уряд України прогнозує дефіцит бюджету у 2025 році на рівні 19% ВВП, що залишає близько $35 мільярдів, які необхідно покрити. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулого місяця зазначив, що понад половину цієї суми нададуть МВФ та ЄС, але залишиться близько $15 мільярдів, які потрібно буде компенсувати, можливо, за рахунок кредитів від G7.

Крім цього, залишається питання військового фінансування. $50 мільярдів від G7 приблизно відповідають військовій допомозі, яку США та основні європейські союзники надали з січня 2023 року до червня цього року. США надали приблизно €31,5 мільярда, а Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія разом — близько €15,7 мільярда.

Однак ці цифри можуть не враховувати всю військову допомогу, оскільки деякі країни не розкривають всю інформацію, а інші зобов’язання ще не виконані. Українська армія залежить від допомоги союзників у забезпеченні артилерійськими боєприпасами, ракетами та засобами протиповітряної оборони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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