Через брак коштів у партнерів військова допомога Україні під загрозою, – Bloomberg





Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повыдлмляэ



Україна намагається переконати західних союзників виконати свої обіцянки, оскільки наближається третя зима з моменту вторгнення Росії у 2022 році.



Водночас, військова машина Москви випереджає здатність Києва отримувати необхідні боєприпаси, ракети та інше обладнання для захисту від атак. За словами одного з джерел, це свідчить про те, що економіка Росії працює на військові потреби, тоді як союзники України цього не роблять.



Більша частина військової підтримки для України у 2025 році пов'язана з угодою країн "Групи семи" про надання $50 мільярдів у вигляді кредитів за рахунок прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії.



Однак країни ще обговорюють деталі цієї угоди, а США шукають гарантії, що Угорщина не заблокує заходи Європейського Союзу. Якщо домовленості не буде досягнуто, остаточна сума може бути меншою.



Навіть якщо угоду підпишуть, $50 мільярдів не вистачить для задоволення потреб України впродовж ще одного року війни. Союзники змушені будуть шукати додаткові фінансові ресурси.



Ситуацію ускладнює нестача фінансування. Уряд України прогнозує дефіцит бюджету у 2025 році на рівні 19% ВВП, що залишає близько $35 мільярдів, які необхідно покрити. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулого місяця зазначив, що понад половину цієї суми нададуть МВФ та ЄС, але залишиться близько $15 мільярдів, які потрібно буде компенсувати, можливо, за рахунок кредитів від G7.



Крім цього, залишається питання військового фінансування. $50 мільярдів від G7 приблизно відповідають військовій допомозі, яку США та основні європейські союзники надали з січня 2023 року до червня цього року. США надали приблизно €31,5 мільярда, а Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія разом — близько €15,7 мільярда.



Однак ці цифри можуть не враховувати всю військову допомогу, оскільки деякі країни не розкривають всю інформацію, а інші зобов’язання ще не виконані. Українська армія залежить від допомоги союзників у забезпеченні артилерійськими боєприпасами, ракетами та засобами протиповітряної оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові поставки для України на наступний рік опинилися під загрозою через фінансові труднощі деяких союзників, а інші країни не бажають збільшувати фінансування для допомоги.Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повыдлмляэ Економічна правда Україна намагається переконати західних союзників виконати свої обіцянки, оскільки наближається третя зима з моменту вторгнення Росії у 2022 році.Водночас, військова машина Москви випереджає здатність Києва отримувати необхідні боєприпаси, ракети та інше обладнання для захисту від атак. За словами одного з джерел, це свідчить про те, що економіка Росії працює на військові потреби, тоді як союзники України цього не роблять.Більша частина військової підтримки для України у 2025 році пов'язана з угодою країн "Групи семи" про надання $50 мільярдів у вигляді кредитів за рахунок прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії.Однак країни ще обговорюють деталі цієї угоди, а США шукають гарантії, що Угорщина не заблокує заходи Європейського Союзу. Якщо домовленості не буде досягнуто, остаточна сума може бути меншою.Навіть якщо угоду підпишуть, $50 мільярдів не вистачить для задоволення потреб України впродовж ще одного року війни. Союзники змушені будуть шукати додаткові фінансові ресурси.Ситуацію ускладнює нестача фінансування. Уряд України прогнозує дефіцит бюджету у 2025 році на рівні 19% ВВП, що залишає близько $35 мільярдів, які необхідно покрити. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулого місяця зазначив, що понад половину цієї суми нададуть МВФ та ЄС, але залишиться близько $15 мільярдів, які потрібно буде компенсувати, можливо, за рахунок кредитів від G7.Крім цього, залишається питання військового фінансування. $50 мільярдів від G7 приблизно відповідають військовій допомозі, яку США та основні європейські союзники надали з січня 2023 року до червня цього року. США надали приблизно €31,5 мільярда, а Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія разом — близько €15,7 мільярда.Однак ці цифри можуть не враховувати всю військову допомогу, оскільки деякі країни не розкривають всю інформацію, а інші зобов’язання ще не виконані. Українська армія залежить від допомоги союзників у забезпеченні артилерійськими боєприпасами, ракетами та засобами протиповітряної оборони.

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