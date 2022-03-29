Волинянин отримав сім років позбавлення волі за крадіжки і грабіж.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 50-річного жителя міста Рожище винуватим у вчиненні крадіжок і грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 186 КК України).Упродовж лютого 2024 року неодноразово судимий (востаннє – за грабежі) чоловік який у жовтні минулого року звільнився із місць несвободи, украв зі складського приміщення в селі Луків електричний двигун, а з домоволодіння у селі Копачівка – зварювальний апарат та іншу побутову техніку.Окрім того, у березні 2024 року в магазині у Рожищі він відкрито викрав у громадянина мобільний телефон.Дії зловмисника були викриті.Відтоді чоловік перебуває під вартою і згідно з вироком суду сім років проведе за ґратами.