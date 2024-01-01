На Волині продавчиня привласнила майже 100 тисяч гривень
Сьогодні, 15:35
Привласнила майже 100 тисяч гривень – уродженці Одещини на Волині повідомлено про підозр.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 49-річній уродженці міста Білгород-Дністровський Одеської області повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 191 КК України).
За даними слідства, жінка, працюючи продавцем продовольчих товарів у підприємця в Ковелі, упродовж липня 2024 року отримувала від покупців кошти за товар та не ставила їх на прибуток на касі, а розпоряджалася на власний розсуд.
Таким чином вона привласнила майже 100 тисяч гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 49-річній уродженці міста Білгород-Дністровський Одеської області повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 191 КК України).
За даними слідства, жінка, працюючи продавцем продовольчих товарів у підприємця в Ковелі, упродовж липня 2024 року отримувала від покупців кошти за товар та не ставила їх на прибуток на касі, а розпоряджалася на власний розсуд.
Таким чином вона привласнила майже 100 тисяч гривень.
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