На Волині продавчиня привласнила майже 100 тисяч гривень

Привласнила майже 100 тисяч гривень – уродженці Одещини на Волині повідомлено про підозр.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 49-річній уродженці міста Білгород-Дністровський Одеської області повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 191 КК України).За даними слідства, жінка, працюючи продавцем продовольчих товарів у підприємця в Ковелі, упродовж липня 2024 року отримувала від покупців кошти за товар та не ставила їх на прибуток на касі, а розпоряджалася на власний розсуд.Таким чином вона привласнила майже 100 тисяч гривень.