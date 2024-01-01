«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою

Лучанкає засновницею Благодійної організації. У свій час жінка сама двічі подолала онкологію, а сьогодні робить все, аби спонукати якнайбільшу кількість людей до профілактичних обстежень, які можуть виявити рак на ранніх стадіях й цим врятувати життя.Марія каже, проблема – у занедбаності онкологічних захворювань та високому рівні смертності від раку. Війна цю проблему лише загострила: українці та українки ще частіше стали нехтувати профілактикою, бо коли твоє життя у будь-який момент може обірвати ракета, ти не думаєш про профілактичний візит до мамолога чи гінеколога. Але, каже жінка, рак не чекає завершення війни, тому й ми повинні діяти за першої нагоди.Війна також вплинула й на рівень стресу, який усі ми переживаємо.«Ми всі живемо в перманентному стресі. Я не можу порівнювати стрес на Волині зі стресом на Чернігівщині чи на сході, але він є у всіх. І хоч лікарі кажуть, що пряма пов'язаність між стресом і раком не доведена, дуже часто бачимо, як у людей після тривалого стресу з’являються серйозні хвороби. Не тільки рак», – каже Марія.Ще одна загроза – у тому, що українці та українки, на жаль, поки не сформували високого рівня особистої медичної культури та не повною мірою відчувають відповідальність за своє здоров'я саме на собі.«Жінки думають: «Сьогодні я не можу через роботу, завтра – корова, діти, чоловік. Немає часу». Я це розумію. Але, давайте відверто, на манікюр ми знаходимо час, а от піти до лікаря – ні. Чоловіки – це взагалі окрема тема. Їх дуже важко затягнути до лікаря. Але витратьте один день, сходіть до спеціаліста, і цілий рік будете спокійні», – каже жінка.Вона підкреслює: більшість видів раку на ранніх стадіях, коли лікування буде максимально ефективним, – безсимптомні, саме тому важливо перевірятися і тоді, коли нічого не турбує.До слова, БО «Фонд боротьби із раком» працює не лише у Волинській області, а й за її межами: на Чернігівщині, Івано-Франківщині, частково – Київщині. Одним із наймасштабніших проєктів організації є навчання медиків первинної ланки. З ними працюють лікарі-онкологи, які діляться досвідом, вчать виявляти перші ознаки онкології у хворих, максимально коректно формувати маршрут пацієнта при виявленні загроз та розповідати пацієнтам про обов’язковість профілактичних оглядів.«На жаль, в Україні досі немає повноцінної скринінгової програми. Так, є певні послуги, які людина може отримати безплатно: бронхоскопія, гістероскопія та інші інструментальні дослідження. Але це не скринінг у повному сенсі. Організувати це дорого, але, зрештою, дешевше, ніж лікувати рак», – каже Марія.Все ж, якщо використовувати на максимум ті безоплатні можливості скринінгу, які доступні в Україні, ситуацію з онкозахворюваністю, вважає вона, можна змінити кардинально.