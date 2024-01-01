Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Сингаївським

Андрія Сингаївського.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У суботу, 28 вересня, о 10.20 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Сингаївського Андрія Миколайовича (29.11.1979 року народження), який загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.



Поховають Андрія Сингаївського на кладовищі у місті Коростень Житомирської області.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 вересня у Луцьку відбудеться відспівуванняПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У суботу, 28 вересня, о 10.20 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Сингаївського Андрія Миколайовича (29.11.1979 року народження), який загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.Поховають Андрія Сингаївського на кладовищі у місті Коростень Житомирської області.

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