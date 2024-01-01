Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Сингаївським
Сьогодні, 14:11
28 вересня у Луцьку відбудеться відспівування Андрія Сингаївського.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У суботу, 28 вересня, о 10.20 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Сингаївського Андрія Миколайовича (29.11.1979 року народження), який загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Поховають Андрія Сингаївського на кладовищі у місті Коростень Житомирської області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У суботу, 28 вересня, о 10.20 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Сингаївського Андрія Миколайовича (29.11.1979 року народження), який загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Поховають Андрія Сингаївського на кладовищі у місті Коростень Житомирської області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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