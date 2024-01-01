Місяць після російського обстрілу Луцька: що кажуть жителі будинку на Відродження про відновлення помешкань





Мешканці багатоповерхового будинку на проспекті Відродження розповіли



У сусідньому під’їзді триває ремонт: на четвертому поверсі монтують вікна. Донька власників однієї з квартир Наталія Малишкіна розповіла, що нові вікна поставили власним коштом — це вартувало 35 тисяч гривень.



"Два тижні чекали чи три. Вже нарешті вікна в нас мають стояти! Ніякої комісії, ніхто не їздить, збори за зборами, ніхто нічого не може сказати... Це в зал вікно, що ми зараз міняємо, а на балконі в нас було дерев’яне, і воно повністю вилетіло. Ми поставили склопакет", — сказала жінка.



Зі слів лучанки, у квартирі до обстрілу проживали її батьки, яким по 90 років. "Батьки в нас в лікарні після прильоту. Мама померла, вже похоронили пару днів назад. Батька будемо забирати на вихідні, бо ми чекали, поки нам вікна замінять", — додала жінка.



Наталія Малишкіна зазначила: збирає чеки за заміну вікон і сподівається, що гроші їй компенсують.



Біля будинку працюють газовики. Подачі газу до квартир не буде ще довго — так сказали газовики, розповіла Суспільному пенсіонерка Катерина.



"Димарі на 14 сантиметрів зійшли і хто його знає. Поки витяжку не зроблять газу не буде. – Так сказали? – Да! Їсти ви як варите? – На електроплитах. – Купили? – Купили. Я ніколи не думала, що електроплитка така дорога", — зазначила жінка.



70-річна Марія Гаврилко проживає з чоловіком в будинку навпроти поруйнованої п'ятиповерхівки. В її квартирі на першому поверсі під час обстрілу вибило скло в усіх вікнах. З її слів, благодійний фонд допоміг затулити вікна плівкою.



"Як мені жить? Ви мені порадите чи ні? Розкололо унітаз. Двері попросила, щоб хлопці навісили, щоб вони відповідали хоч тому замку. Це все пусте. Ми живемо, кажу ж, на вулиці. Чуємо кожен шорох. Як тривога, то взагалі. Холодно, чоловік замерзає. Он вже ватні одіяла понатягувала!" — сказала лучанка.



Заміри на всі вибиті вікна зняли та замовили нові ще два-три тижні тому, розповів телефоном Суспільному начальник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк.



"Все залежить від підрядників, щоб пошвидше робили…Планується з понеділка розпочати роботи. Близько 150 актів складено, обстежено об’єктів. Деякі люди вставляють за власний кошт, ми будемо повертати їм ці кошти", — говорить посадовець.



Процедура відбудови пошкодженого будинку — це тривалий процес, розповів начальник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук. Поки що готовий лише технічний звіт по руйнуваннях. Далі слово за проєктантами, а тоді почнуть працювати будівельники.



"З дня на день ми будемо мати проєкт. Він піде на експертизу, дальше він піде на тендер і буде визначено підрядника, який зможе виконувати відповідні роботи. Експертиза від двох неділь до місяця може затягнутися", — сказав посадовець.



Скільки коштів вартуватимуть відновлювальні роботи, зазначив начальник управління капітального будівництва, поки що невідомо.



Що відомо про комбіновану атаку РФ 26 серпня на Луцьк



Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА міста Луцька пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури.



Станом на 18:30 стало відомо, що кількість травмованих внаслідок ранкової атаки РФ зросла до шести людей, загинув 83-річний цивільний чоловік. Через слідчі дії патрульні поліцейські перекрили проспект Відродження та кільце поблизу авторинку.



На місці падіння уламків російського дрона в будинку у Луцьку сталася пожежа. Через атаку "Волиньобленерго" застосувало аварійні вимкнення світла, у більшості районів Луцька було відсутнє водопостачання. Станом на вечір 26 серпня рятувальники і комунальники завершили розбирати основні завали на постраждалому багатоквартирному будинку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Місяць тому, 26 серпня, тилове місто Луцьк постраждало від атаки російської ракети та безпілотника. Тоді поруйнувало п’ятиповерхівку у спальному мікрорайоні обласного центру, а також будинки в приватному секторі.Мешканці багатоповерхового будинку на проспекті Відродження розповіли Суспільному , що роботи з відновлення їхнього будинку тривають дуже повільно. На під’їзді будинку, квартир якого поруйновано найбільше — висить замок.У сусідньому під’їзді триває ремонт: на четвертому поверсі монтують вікна. Донька власників однієї з квартиррозповіла, що нові вікна поставили власним коштом — це вартувало 35 тисяч гривень."Два тижні чекали чи три. Вже нарешті вікна в нас мають стояти! Ніякої комісії, ніхто не їздить, збори за зборами, ніхто нічого не може сказати... Це в зал вікно, що ми зараз міняємо, а на балконі в нас було дерев’яне, і воно повністю вилетіло. Ми поставили склопакет", — сказала жінка.Зі слів лучанки, у квартирі до обстрілу проживали її батьки, яким по 90 років. "Батьки в нас в лікарні після прильоту. Мама померла, вже похоронили пару днів назад. Батька будемо забирати на вихідні, бо ми чекали, поки нам вікна замінять", — додала жінка.Наталія Малишкіна зазначила: збирає чеки за заміну вікон і сподівається, що гроші їй компенсують.Біля будинку працюють газовики. Подачі газу до квартир не буде ще довго — так сказали газовики, розповіла Суспільному пенсіонерка Катерина."Димарі на 14 сантиметрів зійшли і хто його знає. Поки витяжку не зроблять газу не буде. – Так сказали? – Да! Їсти ви як варите? – На електроплитах. – Купили? – Купили. Я ніколи не думала, що електроплитка така дорога", — зазначила жінка.70-річнапроживає з чоловіком в будинку навпроти поруйнованої п'ятиповерхівки. В її квартирі на першому поверсі під час обстрілу вибило скло в усіх вікнах. З її слів, благодійний фонд допоміг затулити вікна плівкою."Як мені жить? Ви мені порадите чи ні? Розкололо унітаз. Двері попросила, щоб хлопці навісили, щоб вони відповідали хоч тому замку. Це все пусте. Ми живемо, кажу ж, на вулиці. Чуємо кожен шорох. Як тривога, то взагалі. Холодно, чоловік замерзає. Он вже ватні одіяла понатягувала!" — сказала лучанка.Заміри на всі вибиті вікна зняли та замовили нові ще два-три тижні тому, розповів телефоном Суспільному начальник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради"Все залежить від підрядників, щоб пошвидше робили…Планується з понеділка розпочати роботи. Близько 150 актів складено, обстежено об’єктів. Деякі люди вставляють за власний кошт, ми будемо повертати їм ці кошти", — говорить посадовець.Процедура відбудови пошкодженого будинку — це тривалий процес, розповів начальник міського управління капітального будівництва. Поки що готовий лише технічний звіт по руйнуваннях. Далі слово за проєктантами, а тоді почнуть працювати будівельники."З дня на день ми будемо мати проєкт. Він піде на експертизу, дальше він піде на тендер і буде визначено підрядника, який зможе виконувати відповідні роботи. Експертиза від двох неділь до місяця може затягнутися", — сказав посадовець.Скільки коштів вартуватимуть відновлювальні роботи, зазначив начальник управління капітального будівництва, поки що невідомо.Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА міста Луцька пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури.Станом на 18:30 стало відомо, що кількість травмованих внаслідок ранкової атаки РФ зросла до шести людей, загинув 83-річний цивільний чоловік. Через слідчі дії патрульні поліцейські перекрили проспект Відродження та кільце поблизу авторинку.На місці падіння уламків російського дрона в будинку у Луцьку сталася пожежа. Через атаку "Волиньобленерго" застосувало аварійні вимкнення світла, у більшості районів Луцька було відсутнє водопостачання. Станом на вечір 26 серпня рятувальники і комунальники завершили розбирати основні завали на постраждалому багатоквартирному будинку.

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