Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським

Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє “Голос Америки”, пише LB.ua.

За словами Трампа, він зустрінеться із Володимиром Зеленським близько 9:45 у Trump Tower у Нью-Йорку.

"Це ганьба, що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань, це жахливо", – сказав експрезидент США.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським наголосив на довгостроковій підтримці Києва з боку США та партнерів.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.

Ця зустріч відбулась на тлі критики республіканців, яким не сподобалися заяви українського президента щодо Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Також триває розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, ініційоване республіканцями.

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Теги: Трамп, Зеленський
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