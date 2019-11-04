Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським
Сьогодні, 11:56
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє “Голос Америки”, пише LB.ua.
За словами Трампа, він зустрінеться із Володимиром Зеленським близько 9:45 у Trump Tower у Нью-Йорку.
"Це ганьба, що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань, це жахливо", – сказав експрезидент США.
Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським наголосив на довгостроковій підтримці Києва з боку США та партнерів.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.
Ця зустріч відбулась на тлі критики республіканців, яким не сподобалися заяви українського президента щодо Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Також триває розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, ініційоване республіканцями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє “Голос Америки”, пише LB.ua.
За словами Трампа, він зустрінеться із Володимиром Зеленським близько 9:45 у Trump Tower у Нью-Йорку.
"Це ганьба, що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань, це жахливо", – сказав експрезидент США.
Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським наголосив на довгостроковій підтримці Києва з боку США та партнерів.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.
Ця зустріч відбулась на тлі критики республіканців, яким не сподобалися заяви українського президента щодо Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Також триває розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, ініційоване республіканцями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським
Сьогодні, 11:56
187 бойових зіткнень - за добу: ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 27 вересня
Сьогодні, 11:12
Окупанти завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі
Сьогодні, 10:59
Росія вночі атакувала Україну 32 «шахедами»
Сьогодні, 10:14
На Волині 30-річний водій автівки збив чоловіка
Сьогодні, 09:52