Окупанти завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі





Про це повідомили голова ОВА Сергій Лисак, Нацполіція та ДСНС України.



В результаті влучання частково зруйнована п’ятиповерхова будівля Криворізького районного управління поліції. Також пошкоджені приватні будинки, які розташовані поруч.



Наразі відомо про трьох постраждалих, зокрема у стані середньої тяжкості госпіталізували 45-річного чоловіка.



Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами ще можуть бути люди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 27 вересня російські війська вдарили ракетою по районному управлінню поліції у Кривому Розі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.Про це повідомили голова ОВА Сергій Лисак, Нацполіція та ДСНС України.В результаті влучання частково зруйнована п’ятиповерхова будівля Криворізького районного управління поліції. Також пошкоджені приватні будинки, які розташовані поруч.Наразі відомо про трьох постраждалих, зокрема у стані середньої тяжкості госпіталізували 45-річного чоловіка.Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами ще можуть бути люди.

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