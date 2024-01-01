Окупанти завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі
Сьогодні, 10:59
Зранку 27 вересня російські війська вдарили ракетою по районному управлінню поліції у Кривому Розі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
Про це повідомили голова ОВА Сергій Лисак, Нацполіція та ДСНС України.
В результаті влучання частково зруйнована п’ятиповерхова будівля Криворізького районного управління поліції. Також пошкоджені приватні будинки, які розташовані поруч.
Наразі відомо про трьох постраждалих, зокрема у стані середньої тяжкості госпіталізували 45-річного чоловіка.
Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами ще можуть бути люди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили голова ОВА Сергій Лисак, Нацполіція та ДСНС України.
В результаті влучання частково зруйнована п’ятиповерхова будівля Криворізького районного управління поліції. Також пошкоджені приватні будинки, які розташовані поруч.
Наразі відомо про трьох постраждалих, зокрема у стані середньої тяжкості госпіталізували 45-річного чоловіка.
Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами ще можуть бути люди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським
Сьогодні, 11:56
187 бойових зіткнень - за добу: ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 27 вересня
Сьогодні, 11:12
Окупанти завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі
Сьогодні, 10:59
Росія вночі атакувала Україну 32 «шахедами»
Сьогодні, 10:14
На Волині 30-річний водій автівки збив чоловіка
Сьогодні, 09:52