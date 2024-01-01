Окупанти завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі

Окупанти завдали удару по управлінню поліції у Кривому Розі
Зранку 27 вересня російські війська вдарили ракетою по районному управлінню поліції у Кривому Розі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомили голова ОВА Сергій Лисак, Нацполіція та ДСНС України.

В результаті влучання частково зруйнована п’ятиповерхова будівля Криворізького районного управління поліції. Також пошкоджені приватні будинки, які розташовані поруч.

Наразі відомо про трьох постраждалих, зокрема у стані середньої тяжкості госпіталізували 45-річного чоловіка.

Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами ще можуть бути люди.

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Теги: Росія, Україна, війна
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