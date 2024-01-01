Росія вночі атакувала Україну 32 «шахедами»
Сьогодні, 10:14
У ніч на 27 вересня 2024 року Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили 32 ударних безпілотники типу "Shahed" (район пусків: Приморсько-Ахтарськ, РФ).
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
В результаті було збито 24 "шахедів". Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий дрон було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни.
До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.
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Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
В результаті було збито 24 "шахедів". Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий дрон було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни.
До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.
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