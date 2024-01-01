Росія вночі атакувала Україну 32 «шахедами»

Росія вночі атакувала Україну 32 «шахедами»
У ніч на 27 вересня 2024 року Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили 32 ударних безпілотники типу "Shahed" (район пусків: Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

В результаті було збито 24 "шахедів". Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий дрон було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вночі атакувала Україну 32 «шахедами»
Сьогодні, 10:14
На Волині 30-річний водій автівки збив чоловіка
Сьогодні, 09:52
Наближаються заморозки: яка погода буде на Волині у вихідні та на тижні
Сьогодні, 09:45
У Луцьку поліцейські на колінах зустріли загиблого колегу Олександра Никитюка
Сьогодні, 09:15
Росія вдарила «шахедами» по Ізмаїлу на Одещині: є загиблі
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
Росія вдарила «шахедами» по Ізмаїлу на Одещині: є загиблі Росія вдарила «шахедами» по Ізмаїлу на Одещині: є загиблі
Сьогодні, 09:13
Росіяни атакували дронами вокзал у Сумській області Росіяни атакували дронами вокзал у Сумській області
26 вересень, 16:49
У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Вакуликом У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Вакуликом
26 вересень, 15:40
Вранці росія запустила три «Кинджали» у напрямку Старокостянтинова Вранці росія запустила три «Кинджали» у напрямку Старокостянтинова
26 вересень, 15:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вночі атакувала Україну 32 «шахедами»
Сьогодні, 10:14
 0
На Волині 30-річний водій автівки збив чоловіка
Сьогодні, 09:52
 0
Наближаються заморозки: яка погода буде на Волині у вихідні та на тижні
Сьогодні, 09:45
 0
У Луцьку поліцейські на колінах зустріли загиблого колегу Олександра Никитюка
Сьогодні, 09:15
 0
Росія вдарила «шахедами» по Ізмаїлу на Одещині: є загиблі
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8