На Волині 30-річний водій автівки збив чоловіка

На Волині 30-річний водій автівки збив чоловіка
У Нововолинську внаслідок ДТП постраждав пенсіонер.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 26 вересня, на вулиці Автобусній.

30-річний житель Нововолинської громади, керуючи автомобілем Peugeot 3008, допустив наїзд на 74-річного жителя Литовезької громади, який перебігав дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували, транспортний засіб вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Нововолинськ, ДТП, пенсіонер
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