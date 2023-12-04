На Волині 30-річний водій автівки збив чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 26 вересня, на вулиці Автобусній.



30-річний житель Нововолинської громади, керуючи автомобілем Peugeot 3008, допустив наїзд на 74-річного жителя Литовезької громади, який перебігав дорогу у невстановленому місці.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували, транспортний засіб вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську внаслідок ДТП постраждав пенсіонер.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 26 вересня, на вулиці Автобусній.30-річний житель Нововолинської громади, керуючи автомобілем Peugeot 3008, допустив наїзд на 74-річного жителя Литовезької громади, який перебігав дорогу у невстановленому місці.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували, транспортний засіб вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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