Наближаються заморозки: яка погода буде на Волині у вихідні та на тижні





Про це повідомляють на



Так у суботу, 28 вересня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вдень місцями буде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі – 12-17 °C, вдень – 16-21 °C.



У неділю, 29 вересня, очікується хмарна погода. Часом дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі – 6-11 °C, вдень – 9-14 °C.



Дощитиме і впродовж понеділка, 30 вересня.



А от у вівторок, 1 жовтня, опадів не очікується. Натомість в цей день фахівці прогнозують перші заморозки. Температура вночі становитиме 0-5 °C, на поверхні ґрунту місцями очікуються заморозки 0-3 °C.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж суботи та неділі, 28-29 вересня, на території Волинської області можливі короткочасні дощі та навіть грози. У вівторок – прогнозують перші заморозкиПро це повідомляють на сайті обласного гідрометеоцентру.Так у суботу, 28 вересня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вдень місцями буде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі – 12-17 °C, вдень – 16-21 °C.У неділю, 29 вересня, очікується хмарна погода. Часом дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі – 6-11 °C, вдень – 9-14 °C.Дощитиме і впродовж понеділка, 30 вересня.А от у вівторок, 1 жовтня, опадів не очікується. Натомість в цей день фахівці прогнозують перші заморозки. Температура вночі становитиме 0-5 °C, на поверхні ґрунту місцями очікуються заморозки 0-3 °C.

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