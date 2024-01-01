Наближаються заморозки: яка погода буде на Волині у вихідні та на тижні

Наближаються заморозки: яка погода буде на Волині у вихідні та на тижні
Упродовж суботи та неділі, 28-29 вересня, на території Волинської області можливі короткочасні дощі та навіть грози. У вівторок – прогнозують перші заморозки

Про це повідомляють на сайті обласного гідрометеоцентру.

Так у суботу, 28 вересня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вдень місцями буде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі – 12-17 °C, вдень – 16-21 °C.

У неділю, 29 вересня, очікується хмарна погода. Часом дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі – 6-11 °C, вдень – 9-14 °C.

Дощитиме і впродовж понеділка, 30 вересня.

А от у вівторок, 1 жовтня, опадів не очікується. Натомість в цей день фахівці прогнозують перші заморозки. Температура вночі становитиме 0-5 °C, на поверхні ґрунту місцями очікуються заморозки 0-3 °C.

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