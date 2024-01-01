У Луцьку поліцейські на колінах зустріли загиблого колегу Олександра Никитюка

Олександра Никитюка.



Правоохоронці утворили живий коридор в знак шани та пам’яті.



56-річний полковник ЗСУ Валерія Залужного.



Свою кар’єру Олександр Євгенович розпочав у володимирському відділі внутрішніх справ ще у 1991 році. Працював на різних посадах у карному розшуці, а з березня 2005 року був призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років.



Згодом чоловік ніс службу на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого працював заступником начальника міліції Херсонської області.



Після повномасштабного вторгнення Олександр Никитюк став радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку.



В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів.



Про дату та час поховання буде повідомлено пізніше.



Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою.







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