На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк, який раніше працював на Волині

На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк, який раніше працював на Волині
На Донеччині в районі міста Допропілля, унаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк. Він був радником колишнього Головнокомандувача ЗСУ, а зараз посла у Великій Британії Валерія Залужного.

Про це повідомили у Володимирській міській раді, а також написав у фейсбуці Залужний.

"У громаду надійшла чергова трагічна звістка. На Донеччині в районі міста Допропілля внаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк.

Олександр Євгенович був знаною у нашому місті людиною, адже свою кар’єру у правоохоронних органах розпочав саме із володимирського відділу внутрішніх справ ще у 1991 році.

Працював на різних посадах у карному розшуці, а з березня 2005 року призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області.

Після повномасштабного вторгнення був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку.

В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних Сил України НИКИТЮК ОЛЕКСАНДР Євгенович. Спочивай з миром. Дякую, що був у моєму житті. Завжди. Дякую, що пішов до ….. Ти був справжній. Вибач мене. Я не міг по іншому", - написав Валерій Залужний.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Залужний
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