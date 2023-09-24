На Волині — дводенні всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное
Сьогодні, 20:35
У місті Ковелі 21 вересня розпочалися всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника. Цьогоріч це ювілейний 40-й спортивний захід, який відбувається на міському водосховищі.
Про це повідомили в Ковельській міській раді, пише Суспільне.
До участі в змаганнях на Волинь з'їхалися понад 360 спортсменів різних вікових груп із 13 областей України.
За звання переможців змагалися 28 команд, серед яких — представники міст Бахмут і Маріуполь.
Голова організаційного комітету й тренер Володимир Троцюк розповів, що цьогоріч до Ковеля з'їхалися потужні команди веслувальників.
Місто Ковель, додав Володимир Троцюк, представляють вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича та ковельського філіалу спортшколи олімпійського резерву "Олімп".
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Про це повідомили в Ковельській міській раді, пише Суспільне.
До участі в змаганнях на Волинь з'їхалися понад 360 спортсменів різних вікових груп із 13 областей України.
За звання переможців змагалися 28 команд, серед яких — представники міст Бахмут і Маріуполь.
Голова організаційного комітету й тренер Володимир Троцюк розповів, що цьогоріч до Ковеля з'їхалися потужні команди веслувальників.
Місто Ковель, додав Володимир Троцюк, представляють вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича та ковельського філіалу спортшколи олімпійського резерву "Олімп".
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