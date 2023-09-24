На Волині — дводенні всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное

На Волині — дводенні всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное
У місті Ковелі 21 вересня розпочалися всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника. Цьогоріч це ювілейний 40-й спортивний захід, який відбувається на міському водосховищі.

Про це повідомили в Ковельській міській раді, пише Суспільне.

До участі в змаганнях на Волинь з'їхалися понад 360 спортсменів різних вікових груп із 13 областей України.

За звання переможців змагалися 28 команд, серед яких — представники міст Бахмут і Маріуполь.

Голова організаційного комітету й тренер Володимир Троцюк розповів, що цьогоріч до Ковеля з'їхалися потужні команди веслувальників.
На Волині — дводенні всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное

Місто Ковель, додав Володимир Троцюк, представляють вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича та ковельського філіалу спортшколи олімпійського резерву "Олімп".
На Волині — дводенні всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное
На Волині — дводенні всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное

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Теги: Ковель, змагання
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