На Волині — дводенні всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное





Про це повідомили в Ковельській міській раді, пише



До участі в змаганнях на Волинь з'їхалися понад 360 спортсменів різних вікових груп із 13 областей України.



За звання переможців змагалися 28 команд, серед яких — представники міст Бахмут і Маріуполь.



Голова організаційного комітету й тренер Володимир Троцюк розповів, що цьогоріч до Ковеля з'їхалися потужні команди веслувальників.



Місто Ковель, додав Володимир Троцюк, представляють вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича та ковельського філіалу спортшколи олімпійського резерву "Олімп".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ковелі 21 вересня розпочалися всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника. Цьогоріч це ювілейний 40-й спортивний захід, який відбувається на міському водосховищі.Про це повідомили в Ковельській міській раді, пише Суспільне До участі в змаганнях на Волинь з'їхалися понад 360 спортсменів різних вікових груп із 13 областей України.За звання переможців змагалися 28 команд, серед яких — представники міст Бахмут і Маріуполь.Голова організаційного комітету й тренер Володимир Троцюк розповів, що цьогоріч до Ковеля з'їхалися потужні команди веслувальників.Місто Ковель, додав Володимир Троцюк, представляють вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича та ковельського філіалу спортшколи олімпійського резерву "Олімп".

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