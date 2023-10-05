Лучанка вимагає закрити стоматологію, у якій її сину розірвали трахею





Нагадаємо: у Луцьку хлопчику лікували зуби під наркозом з інтубацією трахеї. Вже дорогою додому мама Луки помітила, що з дитиною щось не так: боліло горло, а його шия, голова та обличчя почали сильно набрякати, дихання дитини стало утрудненим. Тому вони терміново звернулися до місцевої лікарні.



Мама хлопчика Аліна Мельничук розповідає, що, обираючи стоматологію, зважала на багато факторів, проте це не вберегло їх від біди, передає



Найперше, зазначає жінка, її не допустили в кабінет, тому вона не може достеменно сказати, що відбувалось під час операції.



У клініці, каже пані Аліна, надають інформацію, що вона звернулась до лікарні через дві години після прийому, але це не відповідає дійсності.



Мати хлопчика розповідає, що вони виїхали з клініки і приблизно за 7 хвилин вже були вдома. Вона забрала дитину з машини і несла його на руках, оскільки вже біля машини Лука почав плакати. У ліфті жінка побачила, що із її сином не все гаразд.



В обласній дитячій лікарні зібрали консиліум із лікарів, які за висновками обстеження повідомили, що у Луки – розрив трахеї. Тому вже опівночі, 14 серпня, вони виїхали до Охматдиту, де на трирічного хлопчика чекали лікарі, – йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».



Після операції батьки Луки одразу ж звернулись до поліції Києва, далі справу передали волинським правоохоронцям.



«За цим фактом розпочато кримінальне провадження. За статтею 140 Кримінального кодексу України. Йдеться про неналежне виконання професійних обов'язків медичним, або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Призначено ряд експертиз, триває досудове розслідування, в рамках якого вже будуть встановлені усі обставини цієї події», – коментує ситуацію інспекторка сектору комунікації ГУ НП у Волинській області Марина Балдич.



Також Аліна Мельничук розповідає, що лікарі не дочекались, поки вони з сином вирушать додому і не перевірили, чи все з її сином добре, чи можуть вони вже покидати медзаклад. Тепер жінка хоче, щоб клініка закрилась і більше ніхто з батьків не натрапив на таке «лікування».



«Ми хочемо, щоб ця клініка припинила своє існування взагалі... Вони зараз активно ведуть рекламу у соцмережах. Вони активно пропагують те ж саме лікування зубів «уві сні». Вони зовсім людям нічого не кажуть, як воно має проводитись. Знаєте, це просто гарно дуже написано», – зазначає Аліна.



За операцію батьки хлопчика заплатили близько 12 тисяч гривень.



У клініці із журналістами спілкуватись відмовляються, проте невеликий коментар все ж надали... написаний від руки на папері.



Мовляв роботу виконували професіонали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанка, трирічний син якої після лікування зубів потрапив у реанімацію, вимагає закрити стоматологію.Нагадаємо: у Луцьку хлопчику лікували зуби під наркозом з інтубацією трахеї. Вже дорогою додому мамапомітила, що з дитиною щось не так: боліло горло, а його шия, голова та обличчя почали сильно набрякати, дихання дитини стало утрудненим. Тому вони терміново звернулися до місцевої лікарні.Мама хлопчикарозповідає, що, обираючи стоматологію, зважала на багато факторів, проте це не вберегло їх від біди, передає "Конкурент" Найперше, зазначає жінка, її не допустили в кабінет, тому вона не може достеменно сказати, що відбувалось під час операції.У клініці, каже пані Аліна, надають інформацію, що вона звернулась до лікарні через дві години після прийому, але це не відповідає дійсності.Мати хлопчика розповідає, що вони виїхали з клініки і приблизно за 7 хвилин вже були вдома. Вона забрала дитину з машини і несла його на руках, оскільки вже біля машини Лука почав плакати. У ліфті жінка побачила, що із її сином не все гаразд.В обласній дитячій лікарні зібрали консиліум із лікарів, які за висновками обстеження повідомили, що у Луки – розрив трахеї. Тому вже опівночі, 14 серпня, вони виїхали до Охматдиту, де на трирічного хлопчика чекали лікарі, – йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».Після операції батьки Луки одразу ж звернулись до поліції Києва, далі справу передали волинським правоохоронцям.«За цим фактом розпочато кримінальне провадження. За статтею 140 Кримінального кодексу України. Йдеться про неналежне виконання професійних обов'язків медичним, або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Призначено ряд експертиз, триває досудове розслідування, в рамках якого вже будуть встановлені усі обставини цієї події», – коментує ситуацію інспекторка сектору комунікації ГУ НП у Волинській областіТакож Аліна Мельничук розповідає, що лікарі не дочекались, поки вони з сином вирушать додому і не перевірили, чи все з її сином добре, чи можуть вони вже покидати медзаклад. Тепер жінка хоче, щоб клініка закрилась і більше ніхто з батьків не натрапив на таке «лікування».«Ми хочемо, щоб ця клініка припинила своє існування взагалі... Вони зараз активно ведуть рекламу у соцмережах. Вони активно пропагують те ж саме лікування зубів «уві сні». Вони зовсім людям нічого не кажуть, як воно має проводитись. Знаєте, це просто гарно дуже написано», – зазначає Аліна.За операцію батьки хлопчика заплатили близько 12 тисяч гривень.У клініці із журналістами спілкуватись відмовляються, проте невеликий коментар все ж надали... написаний від руки на папері.Мовляв роботу виконували професіонали.

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