Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 22 вересня:

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.

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Теги: погода, прогноз
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