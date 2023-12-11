Під Луцьком вантажівка пошкодила лінії електропередач: загинув чоловік
Сьогодні, 19:01
У селі Промінь Луцького району трагічно загинув чоловік.
Як повідомили очевидці, інцидент стався у дачному масиві 21 вересня, пише "Волинські новини".
Вантажний автомобіль під час розвантаження зачепив лінії електропередач, від чого авто загорілося.
Як розповіли у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, після відключення електроенергії та гасіння авто винесли тіло чоловіка 1974 р.н.
У нього були опіки близько 70 відсотків тіла. Після огляду медики констатували біологічну смерть.
Як повідомили рятувальники інформація про пожежу вантажного автомобіля надійшло об 11:45.
«Водій вивантажував щебінь із автомобіля та зачепив лінію електропередач, через що загорілись задні шини автомобіля. Чоловік помітив пожежу, але не зрозумів причину і вийшов з автомобіля. Ставши на землю, отримав удар струмом і, на жаль, загинув», - йдеться у дописі.
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Як повідомили очевидці, інцидент стався у дачному масиві 21 вересня, пише "Волинські новини".
Вантажний автомобіль під час розвантаження зачепив лінії електропередач, від чого авто загорілося.
Як розповіли у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, після відключення електроенергії та гасіння авто винесли тіло чоловіка 1974 р.н.
У нього були опіки близько 70 відсотків тіла. Після огляду медики констатували біологічну смерть.
Як повідомили рятувальники інформація про пожежу вантажного автомобіля надійшло об 11:45.
«Водій вивантажував щебінь із автомобіля та зачепив лінію електропередач, через що загорілись задні шини автомобіля. Чоловік помітив пожежу, але не зрозумів причину і вийшов з автомобіля. Ставши на землю, отримав удар струмом і, на жаль, загинув», - йдеться у дописі.
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