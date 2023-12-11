Під Луцьком вантажівка пошкодила лінії електропередач: загинув чоловік





Як повідомили очевидці, інцидент стався у дачному масиві 21 вересня, пише



Вантажний автомобіль під час розвантаження зачепив лінії електропередач, від чого авто загорілося.



Як розповіли у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, після відключення електроенергії та гасіння авто винесли тіло чоловіка 1974 р.н.



У нього були опіки близько 70 відсотків тіла. Після огляду медики констатували біологічну смерть.



Як повідомили рятувальники інформація про пожежу вантажного автомобіля надійшло об 11:45.



«Водій вивантажував щебінь із автомобіля та зачепив лінію електропередач, через що загорілись задні шини автомобіля. Чоловік помітив пожежу, але не зрозумів причину і вийшов з автомобіля. Ставши на землю, отримав удар струмом і, на жаль, загинув», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Промінь Луцького району трагічно загинув чоловік.Як повідомили очевидці, інцидент стався у дачному масиві 21 вересня, пише "Волинські новини" Вантажний автомобіль під час розвантаження зачепив лінії електропередач, від чого авто загорілося.Як розповіли у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, після відключення електроенергії та гасіння авто винесли тіло чоловіка 1974 р.н.У нього були опіки близько 70 відсотків тіла. Після огляду медики констатували біологічну смерть.Як повідомили рятувальники інформація про пожежу вантажного автомобіля надійшло об 11:45.«Водій вивантажував щебінь із автомобіля та зачепив лінію електропередач, через що загорілись задні шини автомобіля. Чоловік помітив пожежу, але не зрозумів причину і вийшов з автомобіля. Ставши на землю, отримав удар струмом і, на жаль, загинув», - йдеться у дописі.

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