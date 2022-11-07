Коли день осіннього рівнодення 2024 року: що це за дата, чим вона особлива

Осіннє рівнодення — це час, коли тривалість дня та ночі вдруге за рік стає однаковою. Припадає воно завжди на вересень. Серед наших предків цей період вважався особливим, а тому існувало чимало цікавих традицій.В астрономії осіннє рівнодення — це мить, коли центр сонячного диска перетинає екватор у своєму видимому русі екліптикою. Якщо говорити простими словами, то цього дня тривалість дня і ночі є майже однаковою.Ми говоримо "майже", тому що астрономи визначають початок світлового дня появою краю сонячного диска, а не його центра, над горизонтом.Протягом року існують два рівнодення: весняне (зазвичай припадає на березень) та осіннє (у вересні).Коли буде осіннє рівнодення 2024 рокуЩороку осіннє рівнодення припадає на 22 або 23 вересня. Дата змінюється через те, що тропічний рік і календарний рік мають різну тривалість.2024 року осіннє рівнодення ми будемо святкувати 22 вересня о 15:43 за східноєвропейським часом.Після цієї дати у Північній півкулі планети (тобто і в Україні також) дні ставатимуть коротшими за ніч. Так триватиме аж до дня зимового сонцестояння, яке припадає цього року на 21 грудня.Наші предки цього дня молилися Богу, дякуючи Йому за всі дари, які отримали протягом весняно-літнього сезону.Також це був період, коли прийнято поминати покійних родичів, ходити на кладовище.Цікавою традицією було прикрашання оселі гілками горобини зі стиглими гронами ягід. Їх розкладали між віконними рамами чи просто вішали на вікно, щоб уберегти оселю та членів родини від лихого ока.Додатково прийнято позбуватися всього зіпсутого, старого, щоб звільнити місце для нового.Існували й заборони, про які слід нагадати:не пліткуйте і не сваріться;краще позбуватися негативних думок;не можна бажати іншим зла;не давайте гроші в борг.Також не варто починати будь-які нові справи. Краще зачекайте більш сприятливого для них періоду.