Скільки на Волині коштують корови і телиці





Для детального вивчення цінової політики на молочні корови журналісти



Загалом продавці у тексті оголошень вказують вік тварини, породу, розмір, характер, скільки мала телят, який дає надій, можливість доставки і торгу.



«Продамо корову молоду – 8 років. Побігана. Зимою буде теля. М’яка. Літом дає 22 – 24 л молока. Ціна – 20 тис. грн без торгу. Якщо за тиждень ніхто не забере, піде на м’ясо», – йдеться у тексті оголошення, що надійшло із с. Рудники Колківської громади.



Є й чималий вибір телиць віком від 3 місяців до 1,5 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В області ціни на годувальниць коливаються в межах 20-35 тис. грн, на телиць – від 5 до 26 тис. грн. Вартість залежить від віку тварини й породи, а також від нагальності продажу.Для детального вивчення цінової політики на молочні корови журналісти ВСН промоніторили оголошення про продаж тварин на сайті OLX.Загалом продавці у тексті оголошень вказують вік тварини, породу, розмір, характер, скільки мала телят, який дає надій, можливість доставки і торгу.«Продамо корову молоду – 8 років. Побігана. Зимою буде теля. М’яка. Літом дає 22 – 24 л молока. Ціна – 20 тис. грн без торгу. Якщо за тиждень ніхто не забере, піде на м’ясо», – йдеться у тексті оголошення, що надійшло із с. Рудники Колківської громади.Є й чималий вибір телиць віком від 3 місяців до 1,5 року.

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