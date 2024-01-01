Скільки на Волині коштують корови і телиці
Сьогодні, 16:11
В області ціни на годувальниць коливаються в межах 20-35 тис. грн, на телиць – від 5 до 26 тис. грн. Вартість залежить від віку тварини й породи, а також від нагальності продажу.
Для детального вивчення цінової політики на молочні корови журналісти ВСН промоніторили оголошення про продаж тварин на сайті OLX.
Загалом продавці у тексті оголошень вказують вік тварини, породу, розмір, характер, скільки мала телят, який дає надій, можливість доставки і торгу.
«Продамо корову молоду – 8 років. Побігана. Зимою буде теля. М’яка. Літом дає 22 – 24 л молока. Ціна – 20 тис. грн без торгу. Якщо за тиждень ніхто не забере, піде на м’ясо», – йдеться у тексті оголошення, що надійшло із с. Рудники Колківської громади.
Є й чималий вибір телиць віком від 3 місяців до 1,5 року.
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Для детального вивчення цінової політики на молочні корови журналісти ВСН промоніторили оголошення про продаж тварин на сайті OLX.
Загалом продавці у тексті оголошень вказують вік тварини, породу, розмір, характер, скільки мала телят, який дає надій, можливість доставки і торгу.
«Продамо корову молоду – 8 років. Побігана. Зимою буде теля. М’яка. Літом дає 22 – 24 л молока. Ціна – 20 тис. грн без торгу. Якщо за тиждень ніхто не забере, піде на м’ясо», – йдеться у тексті оголошення, що надійшло із с. Рудники Колківської громади.
Є й чималий вибір телиць віком від 3 місяців до 1,5 року.
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