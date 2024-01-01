Зачаття Івана Хрестителя 2024 року: коли святкуємо по-новому, історія і традиції





Ще в Старому Завіті писалося про появу попередника Ісуса Христа, який розповість світові про Сина Божого. Саме до Івана Хрестителя віряни моляться, коли хочуть отримати добробут, мудрість у прийнятті важливих рішень, передає



До переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року, ми святкували це важливе церковне свято на початку жовтня. Тепер його дата змістилася на 13 днів назад. А тому Зачаття Івана Хрестителя ми будемо святкувати 23 вересня.



Зачаття Івана Хрестителя: історія свята



Захарія та Єлизавета, батьки Івана Хрестителя, були релігійними та дуже праведними людьми. Захарія навіть обіймав посаду священника в Єрусалимському храмі. Однак, вони довгий час з дружиною не мали дітей, через що дуже страждали. Господь так випробовував святе подружжя. Коли Він побачив, що вони готові до цього, то подарував їм сина.



Маленький Хреститель народився у пустелі. Адже саме у цей час цар Ірод вбивав всіх немовлят, тому що шукав маленького Ісуса. Вояки Ірода схопили Захарія на богослужінні під час народження Івана, розпитуючи, де дитина з матір'ю. Однак священник мовчав, за що його просто у храмі закололи.



Через сорок днів після того, як смерть прийшла за Захарієм, померла і Єлизавета. Вона почула про смерть чоловіка і не змогла винести горя. Сам же маленький Іван зростав у пустелі. А до народу він вийшов лише тоді, коли відчув, що його потребує Ісус Христос.



Традиції на день Зачаття Івана Хрестителя: що не можна робити



Дуже важливо цього дня відвідати храм, послухати святкове богослужіння і помолитися Івану Хрестителю.



А ось прояви будь-яких негативних емоцій цього дня заборонені. Тому не слід створювати конфліктів, сваритися, лихословити.



Здавна наші предки вважали, що в день Зачаття Івана Хрестителя не можна жалітися. Пам'ятайте, що будь-які проблеми є тимчасовими, а тому ви їх зможете подолати з Божою поміччю.



Якщо у вас хтось попросить милостиню цього дня, не можна відмовляти у допомозі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про Івана Хрестителя в церковному календарі згадується кілька разів. А восени віряни святкують день його зачаття. До 1 вересня 2023 року це свято припадало на 6 жовтня. Однак після переходу на новоюліанський календар дата святкування змінилася.Ще в Старому Завіті писалося про появу попередника Ісуса Христа, який розповість світові про Сина Божого. Саме до Івана Хрестителя віряни моляться, коли хочуть отримати добробут, мудрість у прийнятті важливих рішень, передає ТСН До переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року, ми святкували це важливе церковне свято на початку жовтня. Тепер його дата змістилася на 13 днів назад. А тому Зачаття Івана Хрестителя ми будемо святкувати 23 вересня.Захарія та Єлизавета, батьки Івана Хрестителя, були релігійними та дуже праведними людьми. Захарія навіть обіймав посаду священника в Єрусалимському храмі. Однак, вони довгий час з дружиною не мали дітей, через що дуже страждали. Господь так випробовував святе подружжя. Коли Він побачив, що вони готові до цього, то подарував їм сина.Маленький Хреститель народився у пустелі. Адже саме у цей час цар Ірод вбивав всіх немовлят, тому що шукав маленького Ісуса. Вояки Ірода схопили Захарія на богослужінні під час народження Івана, розпитуючи, де дитина з матір'ю. Однак священник мовчав, за що його просто у храмі закололи.Через сорок днів після того, як смерть прийшла за Захарієм, померла і Єлизавета. Вона почула про смерть чоловіка і не змогла винести горя. Сам же маленький Іван зростав у пустелі. А до народу він вийшов лише тоді, коли відчув, що його потребує Ісус Христос.Дуже важливо цього дня відвідати храм, послухати святкове богослужіння і помолитися Івану Хрестителю.А ось прояви будь-яких негативних емоцій цього дня заборонені. Тому не слід створювати конфліктів, сваритися, лихословити.Здавна наші предки вважали, що в день Зачаття Івана Хрестителя не можна жалітися. Пам'ятайте, що будь-які проблеми є тимчасовими, а тому ви їх зможете подолати з Божою поміччю.Якщо у вас хтось попросить милостиню цього дня, не можна відмовляти у допомозі.

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