На війні загинув Герой з Волині Сергій Бугров

Бугров Сергій Віталійович 1998 року народження.



Про це повідомили у Рівненській громаді.



Солдат Сергій Бугров загинув 20 вересня внаслідок артилерійського обстрілу у Сумській області. Захисник боронив Україну у складі десантно-штурмової бригади як гранатометник.





Про час прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та чин похорону повідомимо додатково.

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