На війні загинув Герой з Волині Сергій Бугров
Сьогодні, 15:06
На війні з російськими окупантами загинув воїн із села Рівне Ковельського району Бугров Сергій Віталійович 1998 року народження.
Про це повідомили у Рівненській громаді.
Солдат Сергій Бугров загинув 20 вересня внаслідок артилерійського обстрілу у Сумській області. Захисник боронив Україну у складі десантно-штурмової бригади як гранатометник.
Про час прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та чин похорону повідомимо додатково.
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Про це повідомили у Рівненській громаді.
Солдат Сергій Бугров загинув 20 вересня внаслідок артилерійського обстрілу у Сумській області. Захисник боронив Україну у складі десантно-штурмової бригади як гранатометник.
Про час прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та чин похорону повідомимо додатково.
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