Сортова, дрібна й з доставкою: якими є закупівельні ціни на картоплю на Волині
Сьогодні, 13:16
У селах Рожищенщини закінчується сезон збору врожаю картоплі. Уже працюють й оптові закупівельники, які скуповують картоплю у селян. Чимало людей торгують таким товаром й на ринку та у соцмережах.
Район.Рожище промоніторив рівень ціни.
Велику картоплю пропонують по 10-15 гривень, однак така ціна актуальна якщо купувати сітками. Деякі продавці в цю вартість включають й доставку в межах 10-20 кілометрів з умовою придбання від п'яти сіток.
Серед сортів популярні – Белла Роса, Тайфун, Королева Анна, Санта. Однак є пропозиції й мішаних сортів, де продавці зазначають лише те, що картопля жовта всередині.
Дрібну картоплю на корм тваринам пропонують за 3-5 гривень за кілограм. З умовами самовивозу можна сторгуватися за нижчу ціну.
Оптові закупівельники по селах скуповують картоплю по 9-11 гривень, однак хочуть значний тонаж – від пів тони. Більшість із них повертають гроші за сітки або дають нові сітки взамін. Селяни розповідають, що цього року були спроби купувати картоплю й по 7-8 гривень, однак за таку ціну ніхто продавати не поспішає.
За данними Державної служби статистики України, середня ціна на картоплю на Волині у серпні становила 18,10 гривні.
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Район.Рожище промоніторив рівень ціни.
Велику картоплю пропонують по 10-15 гривень, однак така ціна актуальна якщо купувати сітками. Деякі продавці в цю вартість включають й доставку в межах 10-20 кілометрів з умовою придбання від п'яти сіток.
Серед сортів популярні – Белла Роса, Тайфун, Королева Анна, Санта. Однак є пропозиції й мішаних сортів, де продавці зазначають лише те, що картопля жовта всередині.
Дрібну картоплю на корм тваринам пропонують за 3-5 гривень за кілограм. З умовами самовивозу можна сторгуватися за нижчу ціну.
Оптові закупівельники по селах скуповують картоплю по 9-11 гривень, однак хочуть значний тонаж – від пів тони. Більшість із них повертають гроші за сітки або дають нові сітки взамін. Селяни розповідають, що цього року були спроби купувати картоплю й по 7-8 гривень, однак за таку ціну ніхто продавати не поспішає.
За данними Державної служби статистики України, середня ціна на картоплю на Волині у серпні становила 18,10 гривні.
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