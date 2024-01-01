На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Салінський
Сьогодні, 14:17
На війні з російськими окупантами загинув прикордонник з Волині Сергій Салінський.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Гранатометник комендатури швидкого реагування 11-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, солдат Сергій Степанович Салінський повернеться додому «на щиті» у суботу, 21 вересня.
Воїн прийняв свій останній бій 17 вересня поблизу села Тихе Чугуєвського району Харківської області.
Прощання з воїном Сергієм Салінським відбудеться завтра, 22 вересня:
12:00 — літія біля будинку, де жив Захисник (вул. Космонавтів, 31);
12:30 — служба в Андріївській церкві м. Ковеля, по закінченні — хода до центру міста;
13:30 — громадська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Сергія Салінського на Алеї Героїв міського кладовища.
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Гранатометник комендатури швидкого реагування 11-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, солдат Сергій Степанович Салінський повернеться додому «на щиті» у суботу, 21 вересня.
Воїн прийняв свій останній бій 17 вересня поблизу села Тихе Чугуєвського району Харківської області.
Прощання з воїном Сергієм Салінським відбудеться завтра, 22 вересня:
12:00 — літія біля будинку, де жив Захисник (вул. Космонавтів, 31);
12:30 — служба в Андріївській церкві м. Ковеля, по закінченні — хода до центру міста;
13:30 — громадська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Сергія Салінського на Алеї Героїв міського кладовища.
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