Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 вересня
Сьогодні, 11:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-22 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 21 та 22 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 21 та 22 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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