Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 вересня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 вересня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-22 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 21 та 22 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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