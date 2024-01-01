Контрасти температури й суха погода на Волині: прогноз синоптиків на вихідні





Про це в коментарі Леся Пасічник.



У суботу, 21 вересня, в області очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північний 3-8 м/с. Температура повітря вночі на Волині — 6-11 °C, вдень — 20-25 °C. У Луцьку вночі буде 7-9 °C, вдень — 22-24 °C.



У неділю, 22 вересня, синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Вночі температура повітря в області — 6-11 °C, вдень — 19-24 °C. У Луцьку вночі — від 7 до 9 градусів тепла, вдень — 21-23 градуси тепла.



Зі слів Лесі Пасічник, невелика хмарність сприяє тому, що денна температура для цього періоду вересня оптимальна та комфортна, проте ночі прохолодні. Синоптикиня додала, що з середини наступного тижня в регіоні очікуються дощі різної інтенсивності, а також зниження денної температури на 3-5 градусів тепла.

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