Українські захисники ліквідували понад 1400 окупантів за добу

Українські захисники ліквідували понад 1400 окупантів за добу
Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року має загальні бойові втрати на фронті у 640 920 військовослужбовців. За добу кількість особового складу зменшилась на 1440 армійців.

Про таке вранці 21 вересня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

З техніки російське військо втратило:

танків ‒ 8746 (+21) одиниць;
бойових броньованих машин — 17170 (+38);
артилерійських систем — 18 270 (+58);
реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — 1193 (+4);
засобів протиповітряної оборони — 949 (+0);
літаків – 369 (+0);
гелікоптерів — 328 (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15 561 (+92);
крилатих ракет — 2593 (+0);
кораблів/катерів — 28 (+0);
підводних човнів — 1 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 966 (+68) од;
спеціальної техніки ‒ 3125 (+10).

Дані ще уточнюються.

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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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Коментарі 2
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сучий трикратний крадій наших мізерних пенсій зе-клоун зеленський Пішов На Хуй!!!
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