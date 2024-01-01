Українські захисники ліквідували понад 1400 окупантів за добу





Про таке вранці 21 вересня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.



З техніки російське військо втратило:



танків ‒ 8746 (+21) одиниць;

бойових броньованих машин — 17170 (+38);

артилерійських систем — 18 270 (+58);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — 1193 (+4);

засобів протиповітряної оборони — 949 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів — 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15 561 (+92);

крилатих ракет — 2593 (+0);

кораблів/катерів — 28 (+0);

підводних човнів — 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 24 966 (+68) од;

спеціальної техніки ‒ 3125 (+10).



Дані ще уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року має загальні бойові втрати на фронті у 640 920 військовослужбовців. За добу кількість особового складу зменшилась на 1440 армійців.Про таке вранці 21 вересня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.З техніки російське військо втратило:танків ‒ 8746 (+21) одиниць;бойових броньованих машин — 17170 (+38);артилерійських систем — 18 270 (+58);реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — 1193 (+4);засобів протиповітряної оборони — 949 (+0);літаків – 369 (+0);гелікоптерів — 328 (+0);БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15 561 (+92);крилатих ракет — 2593 (+0);кораблів/катерів — 28 (+0);підводних човнів — 1 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн — 24 966 (+68) од;спеціальної техніки ‒ 3125 (+10).Дані ще уточнюються.

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