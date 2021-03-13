Луцьк – у ТОПі міст із найбільш забрудненим повітрям
Сьогодні, 07:31
Львів, Луцьк, Тернопіль, Чернівці, Ужгород та Івано-Франківськ увійшли в десятку в рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям
Про це повідомили в дослідженні IQAir, передає "Еспресо.Захід".
Рівень забрудненості повітря у Чернівцях наразі в 1,8 раза перевищує річне нормативне значення якості повітря ВООЗ, у Тернополі - в 2 рази, у Луцьку - в 1,7 рази, у Львові - в 1,4 рази, в Івано-Франківську - в 1,2 рази. В Ужгороді якість повітря наразі відповідає нормі ВООЗ.
В Українському гідрометцентрі наголосили, як діяти у випадку забруднення повітря:
обмежити перебування на вулиці
тримайте вікна зачиненими
підтримуйте водний баланс
використовуйте маску або респіратор, а також — очищувач повітря.
За даними сервісу IQair, рівень забруднення в українській столиці перевищив норму у 12,5 рази. За оцінками екологів, концентрація зважених твердих мікрочастинок і дрібних крапель рідини, що містяться в повітрі (PM2,5), у місті наразі в 18,3 рази перевищує річне нормативне значення.
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Про це повідомили в дослідженні IQAir, передає "Еспресо.Захід".
Рівень забрудненості повітря у Чернівцях наразі в 1,8 раза перевищує річне нормативне значення якості повітря ВООЗ, у Тернополі - в 2 рази, у Луцьку - в 1,7 рази, у Львові - в 1,4 рази, в Івано-Франківську - в 1,2 рази. В Ужгороді якість повітря наразі відповідає нормі ВООЗ.
В Українському гідрометцентрі наголосили, як діяти у випадку забруднення повітря:
обмежити перебування на вулиці
тримайте вікна зачиненими
підтримуйте водний баланс
використовуйте маску або респіратор, а також — очищувач повітря.
За даними сервісу IQair, рівень забруднення в українській столиці перевищив норму у 12,5 рази. За оцінками екологів, концентрація зважених твердих мікрочастинок і дрібних крапель рідини, що містяться в повітрі (PM2,5), у місті наразі в 18,3 рази перевищує річне нормативне значення.
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